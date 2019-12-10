Сенатор Морозов назвал смерть Лужкова потерей для новой России

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Юрий Лужков был масштабной личностью, его кончина стала огромной потерей для новой России, сказал РИА Новости во вторник сенатор Олег Морозов

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил смерть бывшего столичного градоначальника.

"Для меня это глубокая личная потеря. Я хорошо знал Юрия Михайловича. Это был человек огромного человеческого калибра", - сказал сенатор.

Морозов напомнил, что вместе с Лужковым вместе работал в политическом блоке "Отечество - вся Россия". "Много раз встречались в неформальной обстановке. Он бывал на моих семейных праздниках", - рассказал политик.

По его словам, как любая крупная личность, Лужков был очень противоречив, по-мужски упрям. Иногда не умел идти на нужные компромиссы. "По этой причине и сгорел как политик. Но устоял как человек. Не скулил, не ныл, оставшись не у дел. Умел дружить", - добавил он.

Морозов также рассказал, что у него есть книга Лужкова "с такими словами, которые неловко цитировать, настолько они добрые и личные".