Севастополь не забудет заботу Лужкова о городе и флоте, заявил сенатор

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Севастополь и моряки-черноморцы не забудут заботу и внимание к городу и флоту экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков, информацию об этом подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.
"Севастопольцы всегда будут ему благодарны за то, что он сделал для нашего города и флота. Мы скорбим, это очень серьезная утрата", - сказала Алтабаева.
Она напомнила, что Лужков был организатором строительства жилых домов и кварталов для моряков-черноморцев, инициатором открытия в Севастополе филиала МГУ, а также Дома Москвы.
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"В 90-х годах Юрий Михайлович построил жилые дома для военнослужащих ЧФ – "Московский квартал". Затем был Дом Москвы, такая культурная площадка для работы общественных и культурных организаций. Но главное это филиал московского госуниверситета – образовательный и культурный центр, он благополучно работает сейчас. И, конечно, организация им патроната над кораблями Черноморского флота в самые тяжелые годы. Его личные усилия дали возможность осуществить эти проекты, он трепетно относился к городу", - добавила Алтабаева.