Севастополь не забудет заботу Лужкова о городе и флоте, заявил сенатор

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Севастополь и моряки-черноморцы не забудут заботу и внимание к городу и флоту экс-мэра Москвы Севастополь и моряки-черноморцы не забудут заботу и внимание к городу и флоту экс-мэра Москвы Юрия Лужкова , сообщила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева

Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков, информацию об этом подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

"Севастопольцы всегда будут ему благодарны за то, что он сделал для нашего города и флота. Мы скорбим, это очень серьезная утрата", - сказала Алтабаева.

Она напомнила, что Лужков был организатором строительства жилых домов и кварталов для моряков-черноморцев, инициатором открытия в Севастополе филиала МГУ, а также Дома Москвы.