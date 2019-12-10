РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T13:11+0300
https://ria.ru/20191210/1562208044.html
Эксперт прокомментировал изменения в работе WhatsApp
https://cdn23.img.ria.ru/images/149086/20/1490862069_0:167:3047:1881_1036x0_80_0_0_68e9be95ab35829e2d2b4a86bb0782b8.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал изменения в работе WhatsApp

13:11 10.12.2019
979
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВеб-страница мессенджера WhatsApp
Веб-страница мессенджера WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Веб-страница мессенджера WhatsApp . Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Прекращение работы приложения WhatsApp, ставшего одним из самых массовых мессенджеров в России и мире, в первую очередь негативно скажется на старшем поколении, "донашивающим" старые смартфоны за детьми и внуками, заявил РИА Новости во вторник эксперт движения "Сильная Россия" по кибербезопасности Алексей Курочкин
Ранее СМИ обратили внимание, что WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года, а с февраля прекратит поддержку Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно. Пользователи устройств с такими ОС не смогут создавать новые аккаунты в мессенджере и проверять уже существующие учетные записи. Разработчики приложения сообщают, что команда намерена сосредоточить свои усилия на мобильных платформах, которые использует подавляющее большинство людей.
Логотип мессенджера WhatsApp
Вчера, 12:40
"Лайфхаков нет". Эксперт оценил изменения в работе WhatsApp
"Многие уже привыкли к новым технологиям и с радостью используют мессенджеры для общения и коммуникаций. Поэтому прекращение работы WhatsApp в первую очередь ударит по бабушкам и мамам, которым внуки и дети отдали свои старенькие смартфоны. Но жизнь меняется, и технологии уходят вперед", - сказал Курочкин.
Эксперт пояснил, что разработчикам ОС сложно поддерживать множество платформ и версий, поэтому чаще всего разработчики софта поддерживают старые версии до того момента, пока не появится необходимость в глобальном изменении платформы.
"И тогда поддерживать старую и новую версию становится крайне сложно. Это же происходит и у всех других разработчиков приложений, поэтому обладателям старых гаджетов необходимо сознавать, что и другие приложения постепенно перестанут работать на их устройствах", - добавил собеседник агентства.
Ранее гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал РИА Новости, что WhatsApp не перестанет работать на старых смартфонах, но ряд функций мессенджера будет ограничен, с ограничениями столкнутся не более 1% пользователей.
Иконки WhatsApp и Facebook на экране смартфона
Вчера, 09:30
В WhatsApp решили проблему быстрой разрядки аккумулятора смартфонов
004032
Обсудить 0
WindowsWhatsApp Inc.Apple iPhoneGoogle AndroidApple iOSРоссияТехнологииОбщество
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В Киеве рассказали о "жесткости" Зеленского на переговорах по газу
Алексей Гончарук
Премьер Украины прокомментировал итоги саммита "нормандской четверки"
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp решили проблему быстрой разрядки аккумулятора смартфонов
Участник финала чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции Электроника
Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Помощник Лужкова рассказал подробности смерти экс-политика
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины не исключил "газовой войны" с Россией
Логотип мессенджера WhatsApp
"Лайфхаков нет". Эксперт оценил изменения в работе WhatsApp
Измерение артериального давления
Ученые открыли еще одну причину, вызывающую гипертонию у молодых людей
Отказ от алкоголя
Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров
Посол: Россия закрыла тему выплат Эстонии за "советскую оккупацию"
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян ответила конгрессмену, недовольному законом о СМИ-иноагентах
Мессенджер WhatsApp
Эксперт оценил сообщения о массовом сбое в работе WhatsApp в 2020 году
Полицейские у здания больницы в городе Острава
Напавший на больницу в Остраве был убежден, что тяжело болен
Заседание Верховной рады Украины
В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке на Украине
Бундестаг
В Германии выяснят, почему убитого в Берлине боевика не выдали России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место в сотне самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
Лента новостейМолния