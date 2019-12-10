Эксперт прокомментировал изменения в работе WhatsApp

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Прекращение работы приложения Прекращение работы приложения WhatsApp , ставшего одним из самых массовых мессенджеров в России и мире, в первую очередь негативно скажется на старшем поколении, "донашивающим" старые смартфоны за детьми и внуками, заявил РИА Новости во вторник эксперт движения "Сильная Россия" по кибербезопасности Алексей Курочкин

Ранее СМИ обратили внимание, что WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года, а с февраля прекратит поддержку Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно. Пользователи устройств с такими ОС не смогут создавать новые аккаунты в мессенджере и проверять уже существующие учетные записи. Разработчики приложения сообщают, что команда намерена сосредоточить свои усилия на мобильных платформах, которые использует подавляющее большинство людей.

"Многие уже привыкли к новым технологиям и с радостью используют мессенджеры для общения и коммуникаций. Поэтому прекращение работы WhatsApp в первую очередь ударит по бабушкам и мамам, которым внуки и дети отдали свои старенькие смартфоны. Но жизнь меняется, и технологии уходят вперед", - сказал Курочкин.

Эксперт пояснил, что разработчикам ОС сложно поддерживать множество платформ и версий, поэтому чаще всего разработчики софта поддерживают старые версии до того момента, пока не появится необходимость в глобальном изменении платформы.

"И тогда поддерживать старую и новую версию становится крайне сложно. Это же происходит и у всех других разработчиков приложений, поэтому обладателям старых гаджетов необходимо сознавать, что и другие приложения постепенно перестанут работать на их устройствах", - добавил собеседник агентства.