Шанцев назвал Лужкова "эпохой в жизни Москвы и страны"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Бывший губернатор Нижегородской области Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев , работавший вице-мэром Москвы с 1996 года по август 2005 года, назвал Юрия Лужкова "эпохой в жизни Москвы и страны".

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни.

"Юрий Михайлович Лужков - это эпоха в жизни Москвы и нашей страны. Я думаю, все, что было сделано под его руководством, еще и сегодня работает и будет продолжать работать многие годы", - сказал РИА Новости Шанцев.

По его словам, Лужков был "удивительно добрым человеком, умеющим работать с людьми и дающим им возможность работать самостоятельно".

"И мыслил неординарно, умел повернуть обсуждаемые вопросы так неожиданно для всех, но в то же время так эффективно, что просто приходилось удивляться", - сказал бывший вице-мэр Москвы.

Он отметил, что Лужков был "очень талантлив разносторонне": не только руководил Москвой, но и предлагал много инициатив в области науки, культуры и спорта.

"Мне очень комфортно было с Юрием Михайловичем работать. Доброе было время, хорошее", - отметил Шанцев.

Он выразил соболезнования родным, близким и друзьям Лужкова.