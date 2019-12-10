Минздрав и РПЦ открыли в Иркутске медпункт для бездомных

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Медпункт для бездомных открылся в Иркутске в рамках совместного проекта Русской православной церкви и министерства здравоохранения России по организации медицинской помощи людям без определенного места жительства, сообщает во вторник синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности.

"В медкабинете бездомные смогут бесплатно получить первую доврачебную медицинскую помощь, в том числе при обморожениях. Медкабинет обеспечен лекарственными препаратами первой необходимости", - говорится в сообщении.

Доврачебную помощь на постоянной основе будут оказывать сестры милосердия, при необходимости пациента также осмотрит врач кабинета неотложной помощи городской больницы №3.

Как уточнили в синодальном отделе, медпункт обустроен в помещении церковной благотворительной столовой для бездомных. Здесь они смогут не только поесть, но и принять душ. Социальные работники епархии помогут в восстановлении документов, устройстве в городские социальные учреждения. Кроме того, в здании, предоставленном епархии городской администрацией, организована комната отдыха для бездомных.

Новые помещения для нуждающихся освятил митрополит Иркутский и Ангарский Вадим.

© Фото : предоставлено Синодальным отделом РПЦ по благотворительности Открытие стационарного медицинского пункта для бездомных в Иркутске © Фото : предоставлено Синодальным отделом РПЦ по благотворительности Открытие стационарного медицинского пункта для бездомных в Иркутске

"Открытие медпункта в Иркутске – это важный шаг по выстраиванию системы практического оказания медицинской помощи бездомным не только в масштабах Иркутской области, но и всей страны. Это событие является практическим результатом совместной работы Церкви и Минздрава и имеет действительно стратегическое значение. Будем надеяться, что пример Иркутской области будет распространяться и в других регионах", – сказала руководитель направления помощи бездомным синодального отдела Ирина Мешкова.

В совместном проекте РПЦ и Минздрава, наряду с Иркутской областью, участвуют Хабаровский край и Чувашия: в Чебоксарах и Хабаровске также планируется организовать подобные пункты.

Кроме того, в рамках постоянно действующей совместной комиссии Русской православной церкви и Минздрава сейчас разрабатывается памятка по оказанию помощи бездомным, которую предполагается разместить в российских больницах. В памятке будет наглядно представлена информация о недопустимости отказа бездомным в медицинской помощи и о гарантиях оказания медицинской помощи людям вне зависимости от наличия документов.

Ранее в рамках деятельности совместной комиссии Минздрав РФ направил информационное письмо во все регионы о порядке оказания медицинской помощи бездомным при отсутствии полиса ОМС, напомнили в РПЦ. В нем, в частности, отмечается, что срок пребывания бездомных в больницах определяется стандартами медицинской помощи, а отсутствие регистрации не может быть основанием для отказа в оформлении и выдаче полиса ОМС.