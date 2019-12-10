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Туризм
2019-12-10T13:42+0300
https://ria.ru/20191210/1562207606.html
В российских санаториях наступил период самых низких цен
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РИА Новости

В российских санаториях наступил период самых низких цен

13:42 10.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПациентка на сеансе грязелечения в санатории "Саки" в Крыму
Пациентка на сеансе грязелечения в санатории Саки в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В межсезонье цены на отдых и лечение в санаториях и пансионах России значительно снижаются, в зависимости от здравницы скидки составляют от 20 до 50 процентов, сообщает АТОР.
Период с декабря по март считается оптимальным для санаторного лечения. В здравницах, особенно прибрежных, нет дефицита мест, цены падают. Купить путевку можно практически в любое учреждение, что редко бывает летом.
По данным Ассоциации оздоровительного туризма, в межсезонье санатории Краснодарского края и Крыма "теряют" в цене в сравнении с летним периодом 40-50 процентов. Оздоровительные учреждения Ставропольского и Алтайского краев за счет невысокой стоимости оттдыха в них имеют менее выраженную сезонность, но и они в декабре снижают цены в среднем на 20-25 процентов.
По словам экспертов, это минимальная стоимость, так что вряд ли можно рассчитывать на дополнительные спецпредложения. Туроператоры уточняют, что цена на пансионаты в Краснодарском крае начинаются от 1200 рублей в сутки на человека.
Отдохнуть с лечением в пятизвездочной здравнице в Геленджике можно за 6400 рублей в день (летом стоимость вырастает до 11 с лишним тысяч рублей).
В Крыму в конце осени и зимой цена суток с оздоровительной программой в пансионате в районе Ялты — 1400 рублей.
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