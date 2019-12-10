Лужков сыграл огромную роль в развитии МГУ, заявил Садовничий

"Я очень глубоко скорблю, для меня это просто неожиданно... Юрий Михайлович сыграл огромную роль в развитии университета. И вот здание, где мы стоим (Ломоносовский корпус МГУ - ред.), построено им", - сказал Садовничий журналистам.