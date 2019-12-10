Помощник Лужкова рассказал подробности смерти экс-политика

Ранее о смерти Юрия Лужкова сообщил источник в горадминистрации, позже эту информацию подтвердил Сергей Собянин. Он выразил соболезнования родным и близким экс-мэра Москвы.

Юрий Михайлович Лужков родился 21 сентября 1936 года в столице. Избирался мэром Москвы в июне 1996 года, декабре 1999-го и декабре 2003-го. Досрочно сложил полномочия в 2010 году.