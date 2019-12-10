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Помощник Лужкова рассказал подробности смерти экс-политика
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РИА Новости

Помощник Лужкова рассказал подробности смерти экс-политика

13:00 10.12.2019 (обновлено: 13:01 10.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковБывший мэр Москвы Юрий Лужков
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Помощник Юрия Лужкова Тимур Шогенов в разговоре с РЕН ТВ заявил, что бывший мэр Москвы умер в больнице после операции.
Ранее о смерти Юрия Лужкова сообщил источник в горадминистрации, позже эту информацию подтвердил Сергей Собянин. Он выразил соболезнования родным и близким экс-мэра Москвы.
Юрий Михайлович Лужков родился 21 сентября 1936 года в столице. Избирался мэром Москвы в июне 1996 года, декабре 1999-го и декабре 2003-го. Досрочно сложил полномочия в 2010 году.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Вчера, 12:42
Биография Юрия Лужкова
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Умер Юрий ЛужковЮрий ЛужковМосква
Популярные комментарии
Земля ему пухом. Все там будем...
10 декабря, 14:02
Aмон Ра
10001323
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