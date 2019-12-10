Ученый раскритиковал губернаторов за слова о причинах вырубки леса

"Очень часто вырубки, уничтожение массовое лесов объясняют совершенно нелепыми причинами", - сказал он во вторник на заседании Президиума РАН.

При этом Крестов в качестве примера упомянул врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, который в 2017 году возложил вину за уничтожение дальневосточных лесов на шишкарей, и губернатора Красноярского края Александра Усса, назвавшего летом 2019 года лесные пожары естественным природным явлением, бороться с которым бесполезно, и даже вредно.

Летом этого года лесные пожары бушевали в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Башкирии. При этом со стороны губернаторского корпуса прозвучали заявления о том, что в ряде случаев лесные пожары тушить экономически нецелесообразно. В Минприроды РФ ранее подчеркивали, что ущерб от лесных пожаров в 2019 году, по предварительным оценкам, составил 7 миллиардов рублей.