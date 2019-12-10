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Ученый раскритиковал губернаторов за слова о причинах вырубки леса
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РИА Новости

Ученый раскритиковал губернаторов за слова о причинах вырубки леса

12:58 10.12.2019
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© Фото : ГУМВД России по Ставропольскому краюНезаконная рубка леса
Незаконная рубка леса
© Фото : ГУМВД России по Ставропольскому краю
Незаконная рубка леса. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Директор Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН Павел Крестов раскритиковал региональные власти за некомпетентные высказывания о причинах, по которым сокращается российский лес.
"Очень часто вырубки, уничтожение массовое лесов объясняют совершенно нелепыми причинами", - сказал он во вторник на заседании Президиума РАН.
При этом Крестов в качестве примера упомянул врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, который в 2017 году возложил вину за уничтожение дальневосточных лесов на шишкарей, и губернатора Красноярского края Александра Усса, назвавшего летом 2019 года лесные пожары естественным природным явлением, бороться с которым бесполезно, и даже вредно.
Летом этого года лесные пожары бушевали в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Башкирии. При этом со стороны губернаторского корпуса прозвучали заявления о том, что в ряде случаев лесные пожары тушить экономически нецелесообразно. В Минприроды РФ ранее подчеркивали, что ущерб от лесных пожаров в 2019 году, по предварительным оценкам, составил 7 миллиардов рублей.
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
9 декабря, 16:47
Минприроды хочет обязать регионы тушить все лесные пожары
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Павел КрестовАндрей ТарасенкоРоссийская академия наукМинистерство природных ресурсов и экологии РФАлександр УссМоскваКрасноярский крайИркутская областьОбщество
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