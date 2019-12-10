В Москве определили победителей музыкального конкурса "Щелкунчик"

Рассказывает дирижер и кларнетист из Санкт-Петербурга Иван Столбов (он не только дирижировал Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии в финале, но также был членом жюри): "Не самое мое любимое дело — сидеть в жюри и кого-то отсеивать, но в данной ситуации это был колоссальный опыт. Я увидел столько талантливых детей, которые не просто технически все выучили, а показали себя яркими личностями. Иногда просто забывал оценивать и наслаждался тем, что на сцене стоит уже взрослый музыкант и разговаривает с тобой через инструмент. И превращался просто в слушателя".