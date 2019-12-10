В Москве определили победителей музыкального конкурса "Щелкунчик"

Первыми на сцену вышли скрипачи. Йошимура Химари из Японии (первое место), лауреат 37 конкурсов, несмотря на юный возраст (ей восемь лет), была фаворитом "Щелкунчика". В предыдущих турах она получала только высшие оценки судей. Концерт Паганини для скрипки с оркестром № 1 (первая часть) она исполнила блестяще и ни разу не улыбнулась.
Первыми на сцену вышли скрипачи. Йошимура Химари из Японии (первое место), лауреат 37 конкурсов, несмотря на юный возраст (ей восемь лет), была фаворитом "Щелкунчика". В предыдущих турах она получала только высшие оценки судей. Концерт Паганини для скрипки с оркестром № 1 (первая часть) она исполнила блестяще и ни разу не улыбнулась.
Ричарду Коллерту 11 лет, приехал из Чехии. Он не новичок на конкурсе. Играть на скрипке начал в пять лет, и ему было за кем тянуться: в 2015 году его брат Эдуард получил "Бронзового Щелкунчика" в номинации "Струнные инструменты". А Ричард в этом году завоевал "Серебряного".
Ричарду Коллерту 11 лет, приехал из Чехии. Он не новичок на конкурсе. Играть на скрипке начал в пять лет, и ему было за кем тянуться: в 2015 году его брат Эдуард получил "Бронзового Щелкунчика" в номинации "Струнные инструменты". А Ричард в этом году завоевал "Серебряного".
Полина Тхай (11 лет, Россия) играет концерт Э. Лало для виолончели с оркестром № 1 (первая часть).
Она обучалась в Новосибирской специальной музыкальной школе, а сейчас учится в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Она заняла третье место.
Полина Тхай (11 лет, Россия) играет концерт Э. Лало для виолончели с оркестром № 1 (первая часть).
Она обучалась в Новосибирской специальной музыкальной школе, а сейчас учится в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Она заняла третье место.
Всего в конкурсе приняли участие 48 детей из 18 стран. В третий тур жюри вынуждено было отобрать только девять человек (по трое в каждой из категорий — струнные инструменты, духовые и ударные инструменты и фортепиано). В каждой номинации присуждается по три награды: "Золотой Щелкунчик", "Серебряный" и "Бронзовый".
Всего в конкурсе приняли участие 48 детей из 18 стран. В третий тур жюри вынуждено было отобрать только девять человек (по трое в каждой из категорий — струнные инструменты, духовые и ударные инструменты и фортепиано). В каждой номинации присуждается по три награды: "Золотой Щелкунчик", "Серебряный" и "Бронзовый".
Рассказывает дирижер и кларнетист из Санкт-Петербурга Иван Столбов (он не только дирижировал Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии в финале, но также был членом жюри): "Не самое мое любимое дело — сидеть в жюри и кого-то отсеивать, но в данной ситуации это был колоссальный опыт. Я увидел столько талантливых детей, которые не просто технически все выучили, а показали себя яркими личностями. Иногда просто забывал оценивать и наслаждался тем, что на сцене стоит уже взрослый музыкант и разговаривает с тобой через инструмент. И превращался просто в слушателя".
Рассказывает дирижер и кларнетист из Санкт-Петербурга Иван Столбов (он не только дирижировал Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии в финале, но также был членом жюри): "Не самое мое любимое дело — сидеть в жюри и кого-то отсеивать, но в данной ситуации это был колоссальный опыт. Я увидел столько талантливых детей, которые не просто технически все выучили, а показали себя яркими личностями. Иногда просто забывал оценивать и наслаждался тем, что на сцене стоит уже взрослый музыкант и разговаривает с тобой через инструмент. И превращался просто в слушателя".
Полина Тхай благодарит дирижера из Санкт-Петербурга Ивана Столбова после выступления.
"Я здесь когда-то играл на кларнете на юношеском конкурсе, и теперь впервые в качестве дирижера в Москве. Я еще не до конца, наверное, сейчас это осознал и осмыслил. Ясно, что это важнейший для меня день и важнейший дебют. И вроде получилось хорошо", — поделился дирижер.
Полина Тхай благодарит дирижера из Санкт-Петербурга Ивана Столбова после выступления.
"Я здесь когда-то играл на кларнете на юношеском конкурсе, и теперь впервые в качестве дирижера в Москве. Я еще не до конца, наверное, сейчас это осознал и осмыслил. Ясно, что это важнейший для меня день и важнейший дебют. И вроде получилось хорошо", — поделился дирижер.
После скрипачей на сцену вышли ударники и духовики. Первым играл на саксофоне Александр Долгов (десять лет) из Москвы. Он на конкурсе уже не первый раз и явно получал удовольствие от своего выступления. На вопрос о подготовке ответил просто: "Сколько нужно, столько и занимаюсь. Хоть целый день". Видимо, такая тактика работает — ему присудили первое место.
После скрипачей на сцену вышли ударники и духовики. Первым играл на саксофоне Александр Долгов (десять лет) из Москвы. Он на конкурсе уже не первый раз и явно получал удовольствие от своего выступления. На вопрос о подготовке ответил просто: "Сколько нужно, столько и занимаюсь. Хоть целый день". Видимо, такая тактика работает — ему присудили первое место.
Елена Криворотова из Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных играла концертино для флейты с оркестром Ре мажор С. Шаминада. Ее пришла поддержать учительница по сольфеджио из той же школы Ольга Балчайтис. Она не смогла определить лучшего в номинации "Духовые и ударные инструменты": "Очень разные инструменты, поэтому сложно выбрать". Жюри это сделать все-таки пришлось. У Елены второе место.
Елена Криворотова из Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных играла концертино для флейты с оркестром Ре мажор С. Шаминада. Ее пришла поддержать учительница по сольфеджио из той же школы Ольга Балчайтис. Она не смогла определить лучшего в номинации "Духовые и ударные инструменты": "Очень разные инструменты, поэтому сложно выбрать". Жюри это сделать все-таки пришлось. У Елены второе место.
Иван Ильин (12 лет) — еще один представитель Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных. "Самым сложным для меня был второй тур. Волновался сильнее всего перед выступлением. Когда готовился, очень много занимался, максимально мог заниматься пять часов в день", — поделился Иван перед финалом. Он занял третье место, но именно ему достался в результате приз зрительских симпатий.
Иван Ильин (12 лет) — еще один представитель Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных. "Самым сложным для меня был второй тур. Волновался сильнее всего перед выступлением. Когда готовился, очень много занимался, максимально мог заниматься пять часов в день", — поделился Иван перед финалом. Он занял третье место, но именно ему достался в результате приз зрительских симпатий.
Пианист Шао Цзыюй (девять лет, Китай — Россия) переехал в Россию, уже год учит русский язык и неплохо на нем говорит: "Не думал, что выйду в финал, очень волновался во время выступления". Мать Шао — пианистка, а отец — скрипач. Жюри присудило ему третье место.
Пианист Шао Цзыюй (девять лет, Китай — Россия) переехал в Россию, уже год учит русский язык и неплохо на нем говорит: "Не думал, что выйду в финал, очень волновался во время выступления". Мать Шао — пианистка, а отец — скрипач. Жюри присудило ему третье место.
Анаит Стельмашова (13 лет, Грузия) играла концерт для фортепиано с оркестром № 2 (первая часть) своего любимого композитора Дмитрия Шостаковича: "Мне хотелось доставить удовольствие зрителям, а также себе. Настоящий артист никогда не доволен собой. Не могу сказать, что полностью довольна". В итоге у Анаит второе место.
Анаит Стельмашова (13 лет, Грузия) играла концерт для фортепиано с оркестром № 2 (первая часть) своего любимого композитора Дмитрия Шостаковича: "Мне хотелось доставить удовольствие зрителям, а также себе. Настоящий артист никогда не доволен собой. Не могу сказать, что полностью довольна". В итоге у Анаит второе место.
Райан Брэдшоу (13 лет, Словакия — Австралия): "Я много внимания уделяю музыкальным фразам и использую свое воображение, когда играю: иногда представляю себе какие-то темные места, а иногда более светлые и радостные. А еще я играю ради самой музыки, не ради участия в конкурсе". Наверное, это самый правильный настрой — Райан занял первое место среди пианистов.
Райан Брэдшоу (13 лет, Словакия — Австралия): "Я много внимания уделяю музыкальным фразам и использую свое воображение, когда играю: иногда представляю себе какие-то темные места, а иногда более светлые и радостные. А еще я играю ради самой музыки, не ради участия в конкурсе". Наверное, это самый правильный настрой — Райан занял первое место среди пианистов.
На сцене лауреаты конкурса "Щелкунчик" в номинации "Струнные инструменты".
Обладательница "Золотого Щелкунчика", самая юная из всех финалистов, Йошимура Химари поделилась секретом своего успеха: "Я занимаюсь каждый день по пять часов, а потом еще с преподавателем".
На сцене лауреаты конкурса "Щелкунчик" в номинации "Струнные инструменты".
Обладательница "Золотого Щелкунчика", самая юная из всех финалистов, Йошимура Химари поделилась секретом своего успеха: "Я занимаюсь каждый день по пять часов, а потом еще с преподавателем".
Елена Башкирова, пианистка и член жюри, вручает "Серебряного Щелкунчика" Анаит Стельмашовой из Грузии.
По ее словам, судить конкурсантов в номинации "Фортепиано" было невероятно тяжело, а к концу становилось все труднее, все трое — своеобразные, феноменальные, уникальные, яркие. "Просто нужно было выбрать. Я думаю, что у всех них будет большое будущее. Важно только, чтобы они развивались гармонично, со всех сторон, а не только часами сидели у рояля", — добавила Елена.
Елена Башкирова, пианистка и член жюри, вручает "Серебряного Щелкунчика" Анаит Стельмашовой из Грузии.
По ее словам, судить конкурсантов в номинации "Фортепиано" было невероятно тяжело, а к концу становилось все труднее, все трое — своеобразные, феноменальные, уникальные, яркие. "Просто нужно было выбрать. Я думаю, что у всех них будет большое будущее. Важно только, чтобы они развивались гармонично, со всех сторон, а не только часами сидели у рояля", — добавила Елена.
Победители финального тура XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" на церемонии награждения на сцене Концертного зала им. П. И. Чайковского в Москве.
Победители финального тура XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" на церемонии награждения на сцене Концертного зала им. П. И. Чайковского в Москве.