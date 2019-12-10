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2019-12-10T20:01+0300
https://ria.ru/20191210/1562207209.html
В Москве определили победителей музыкального конкурса "Щелкунчик"
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РИА Новости

В Москве определили победителей музыкального конкурса "Щелкунчик"

20:00 10.12.2019 (обновлено: 20:01 10.12.2019)
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В Москве завершился двадцатый, юбилейный Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" — важнейшее событие в музыкальной жизни всего мира. Финал традиционно проходил в Концертном зале имени П. И. Чайковского. До объявления результатов было непонятно, кому достанутся "Золотые Щелкунчики". Самые волнительные моменты заключительного этапа конкурса — в фотоленте РИА "Новости".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Первыми на сцену вышли скрипачи. Йошимура Химари из Японии (первое место), лауреат 37 конкурсов, несмотря на юный возраст (ей восемь лет), была фаворитом "Щелкунчика". В предыдущих турах она получала только высшие оценки судей. Концерт Паганини для скрипки с оркестром № 1 (первая часть) она исполнила блестяще и ни разу не улыбнулась.

Химари Йошимура выступает на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского во время финального тура XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов Щелкунчик
1 из 15

Первыми на сцену вышли скрипачи. Йошимура Химари из Японии (первое место), лауреат 37 конкурсов, несмотря на юный возраст (ей восемь лет), была фаворитом "Щелкунчика". В предыдущих турах она получала только высшие оценки судей. Концерт Паганини для скрипки с оркестром № 1 (первая часть) она исполнила блестяще и ни разу не улыбнулась.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Ричарду Коллерту 11 лет, приехал из Чехии. Он не новичок на конкурсе. Играть на скрипке начал в пять лет, и ему было за кем тянуться: в 2015 году его брат Эдуард получил "Бронзового Щелкунчика" в номинации "Струнные инструменты". А Ричард в этом году завоевал "Серебряного".

Ричард Коллерт выступает на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского во время финального тура XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов Щелкунчик
2 из 15

Ричарду Коллерту 11 лет, приехал из Чехии. Он не новичок на конкурсе. Играть на скрипке начал в пять лет, и ему было за кем тянуться: в 2015 году его брат Эдуард получил "Бронзового Щелкунчика" в номинации "Струнные инструменты". А Ричард в этом году завоевал "Серебряного".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Полина Тхай (11 лет, Россия) играет концерт Э. Лало для виолончели с оркестром № 1 (первая часть).

Она обучалась в Новосибирской специальной музыкальной школе, а сейчас учится в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Она заняла третье место.

Полина Тхай выступает на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского во время финального тура XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов Щелкунчик
3 из 15

Полина Тхай (11 лет, Россия) играет концерт Э. Лало для виолончели с оркестром № 1 (первая часть).

Она обучалась в Новосибирской специальной музыкальной школе, а сейчас учится в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Она заняла третье место.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Всего в конкурсе приняли участие 48 детей из 18 стран. В третий тур жюри вынуждено было отобрать только девять человек (по трое в каждой из категорий — струнные инструменты, духовые и ударные инструменты и фортепиано). В каждой номинации присуждается по три награды: "Золотой Щелкунчик", "Серебряный" и "Бронзовый".

Награды финалистов XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов Щелкунчик
4 из 15

Всего в конкурсе приняли участие 48 детей из 18 стран. В третий тур жюри вынуждено было отобрать только девять человек (по трое в каждой из категорий — струнные инструменты, духовые и ударные инструменты и фортепиано). В каждой номинации присуждается по три награды: "Золотой Щелкунчик", "Серебряный" и "Бронзовый".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Рассказывает дирижер и кларнетист из Санкт-Петербурга Иван Столбов (он не только дирижировал Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии в финале, но также был членом жюри): "Не самое мое любимое дело — сидеть в жюри и кого-то отсеивать, но в данной ситуации это был колоссальный опыт. Я увидел столько талантливых детей, которые не просто технически все выучили, а показали себя яркими личностями. Иногда просто забывал оценивать и наслаждался тем, что на сцене стоит уже взрослый музыкант и разговаривает с тобой через инструмент. И превращался просто в слушателя".

Зрители в зале перед началом выступления финалистов XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов Щелкунчик на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского в Москве
5 из 15

Рассказывает дирижер и кларнетист из Санкт-Петербурга Иван Столбов (он не только дирижировал Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии в финале, но также был членом жюри): "Не самое мое любимое дело — сидеть в жюри и кого-то отсеивать, но в данной ситуации это был колоссальный опыт. Я увидел столько талантливых детей, которые не просто технически все выучили, а показали себя яркими личностями. Иногда просто забывал оценивать и наслаждался тем, что на сцене стоит уже взрослый музыкант и разговаривает с тобой через инструмент. И превращался просто в слушателя".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Полина Тхай благодарит дирижера из Санкт-Петербурга Ивана Столбова после выступления.

"Я здесь когда-то играл на кларнете на юношеском конкурсе, и теперь впервые в качестве дирижера в Москве. Я еще не до конца, наверное, сейчас это осознал и осмыслил. Ясно, что это важнейший для меня день и важнейший дебют. И вроде получилось хорошо", — поделился дирижер. 

Полина Тхай выступает на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского во время финального тура XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов Щелкунчик
6 из 15

Полина Тхай благодарит дирижера из Санкт-Петербурга Ивана Столбова после выступления.

"Я здесь когда-то играл на кларнете на юношеском конкурсе, и теперь впервые в качестве дирижера в Москве. Я еще не до конца, наверное, сейчас это осознал и осмыслил. Ясно, что это важнейший для меня день и важнейший дебют. И вроде получилось хорошо", — поделился дирижер. 

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

После скрипачей на сцену вышли ударники и духовики. Первым играл на саксофоне Александр Долгов (десять лет) из Москвы. Он на конкурсе уже не первый раз и явно получал удовольствие от своего выступления. На вопрос о подготовке ответил просто: "Сколько нужно, столько и занимаюсь. Хоть целый день". Видимо, такая тактика работает — ему присудили первое место.

Александр Долгов выступает на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского во время финального тура XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов Щелкунчик
7 из 15

После скрипачей на сцену вышли ударники и духовики. Первым играл на саксофоне Александр Долгов (десять лет) из Москвы. Он на конкурсе уже не первый раз и явно получал удовольствие от своего выступления. На вопрос о подготовке ответил просто: "Сколько нужно, столько и занимаюсь. Хоть целый день". Видимо, такая тактика работает — ему присудили первое место.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Елена Криворотова из Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных играла концертино для флейты с оркестром Ре мажор С. Шаминада. Ее пришла поддержать учительница по сольфеджио из той же школы Ольга Балчайтис. Она не смогла определить лучшего в номинации "Духовые и ударные инструменты": "Очень разные инструменты, поэтому сложно выбрать". Жюри это сделать все-таки пришлось. У Елены второе место.

Елена Криворотова выступает на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского во время финального тура XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов Щелкунчик
8 из 15

Елена Криворотова из Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных играла концертино для флейты с оркестром Ре мажор С. Шаминада. Ее пришла поддержать учительница по сольфеджио из той же школы Ольга Балчайтис. Она не смогла определить лучшего в номинации "Духовые и ударные инструменты": "Очень разные инструменты, поэтому сложно выбрать". Жюри это сделать все-таки пришлось. У Елены второе место.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Иван Ильин (12 лет) — еще один представитель Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных. "Самым сложным для меня был второй тур. Волновался сильнее всего перед выступлением. Когда готовился, очень много занимался, максимально мог заниматься пять часов в день", — поделился Иван перед финалом. Он занял третье место, но именно ему достался в результате приз зрительских симпатий.

Иван Ильин выступает на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского во время финального тура XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов Щелкунчик
9 из 15

Иван Ильин (12 лет) — еще один представитель Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных. "Самым сложным для меня был второй тур. Волновался сильнее всего перед выступлением. Когда готовился, очень много занимался, максимально мог заниматься пять часов в день", — поделился Иван перед финалом. Он занял третье место, но именно ему достался в результате приз зрительских симпатий.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Пианист Шао Цзыюй (девять лет, Китай — Россия) переехал в Россию, уже год учит русский язык и неплохо на нем говорит: "Не думал, что выйду в финал, очень волновался во время выступления". Мать Шао — пианистка, а отец — скрипач. Жюри присудило ему третье место.

Шао Цзыюй выступает на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского во время финального тура XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов Щелкунчик
10 из 15

Пианист Шао Цзыюй (девять лет, Китай — Россия) переехал в Россию, уже год учит русский язык и неплохо на нем говорит: "Не думал, что выйду в финал, очень волновался во время выступления". Мать Шао — пианистка, а отец — скрипач. Жюри присудило ему третье место.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Анаит Стельмашова (13 лет, Грузия) играла концерт для фортепиано с оркестром № 2 (первая часть) своего любимого композитора Дмитрия Шостаковича: "Мне хотелось доставить удовольствие зрителям, а также себе. Настоящий артист никогда не доволен собой. Не могу сказать, что полностью довольна". В итоге у Анаит второе место.

Анаит Стельмашова выступает на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского во время финального тура XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов Щелкунчик
11 из 15

Анаит Стельмашова (13 лет, Грузия) играла концерт для фортепиано с оркестром № 2 (первая часть) своего любимого композитора Дмитрия Шостаковича: "Мне хотелось доставить удовольствие зрителям, а также себе. Настоящий артист никогда не доволен собой. Не могу сказать, что полностью довольна". В итоге у Анаит второе место.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Райан Брэдшоу (13 лет, Словакия — Австралия): "Я много внимания уделяю музыкальным фразам и использую свое воображение, когда играю: иногда представляю себе какие-то темные места, а иногда более светлые и радостные.  А еще я играю ради самой музыки, не ради участия в конкурсе". Наверное, это самый правильный настрой — Райан занял первое место среди пианистов.

Райан Брэдшоу выступает на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского во время финального тура XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов Щелкунчик
12 из 15

Райан Брэдшоу (13 лет, Словакия — Австралия): "Я много внимания уделяю музыкальным фразам и использую свое воображение, когда играю: иногда представляю себе какие-то темные места, а иногда более светлые и радостные.  А еще я играю ради самой музыки, не ради участия в конкурсе". Наверное, это самый правильный настрой — Райан занял первое место среди пианистов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

На сцене лауреаты конкурса "Щелкунчик" в номинации "Струнные инструменты".

Обладательница "Золотого Щелкунчика", самая юная из всех финалистов, Йошимура Химари поделилась секретом своего успеха: "Я занимаюсь каждый день по пять часов, а потом еще с преподавателем".

Химари Йошимура, Ричард Коллерт и Полина Тхай на церемонии награждения победителей XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов Щелкунчик
13 из 15

На сцене лауреаты конкурса "Щелкунчик" в номинации "Струнные инструменты".

Обладательница "Золотого Щелкунчика", самая юная из всех финалистов, Йошимура Химари поделилась секретом своего успеха: "Я занимаюсь каждый день по пять часов, а потом еще с преподавателем".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Елена Башкирова, пианистка и член жюри, вручает "Серебряного Щелкунчика" Анаит Стельмашовой из Грузии.

По ее словам, судить конкурсантов в номинации "Фортепиано" было невероятно тяжело, а к концу становилось все труднее, все трое — своеобразные, феноменальные, уникальные, яркие. "Просто нужно было выбрать. Я думаю, что у всех них будет большое будущее. Важно только, чтобы они развивались гармонично, со всех сторон, а не только часами сидели у рояля", — добавила Елена.

Анаит Стельмашова на церемонии награждения победителей XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов Щелкунчик
14 из 15

Елена Башкирова, пианистка и член жюри, вручает "Серебряного Щелкунчика" Анаит Стельмашовой из Грузии.

По ее словам, судить конкурсантов в номинации "Фортепиано" было невероятно тяжело, а к концу становилось все труднее, все трое — своеобразные, феноменальные, уникальные, яркие. "Просто нужно было выбрать. Я думаю, что у всех них будет большое будущее. Важно только, чтобы они развивались гармонично, со всех сторон, а не только часами сидели у рояля", — добавила Елена.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Победители финального тура XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" на церемонии награждения на сцене Концертного зала им. П. И. Чайковского в Москве.

Победители финального тура XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов Щелкунчик на церемонии награждения
15 из 15

Победители финального тура XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" на церемонии награждения на сцене Концертного зала им. П. И. Чайковского в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КультураМузыкаНовости культурыЯпонияГрузияДмитрий Шостакович
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