В Ивановской области нашли живым пропавшего ребенка

"Мальчик найден поисковой группой полиции на улице Баха в Кинешме. Жив-здоров", - сказала собеседница. Она отметила, что сейчас его везут в отдел полиции.

"С ребенком и его родителями будут работать сотрудники ПДН. Будут выяснять, что произошло, и где мальчик был все это время", - отметила представитель ведомства.