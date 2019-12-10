В Ивановской области нашли живым пропавшего ребенка

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Пропавший в Кинешме Ивановской области мальчик найден на одной из улиц города живым и невредимым, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
"Мальчик найден поисковой группой полиции на улице Баха в Кинешме. Жив-здоров", - сказала собеседница. Она отметила, что сейчас его везут в отдел полиции.
"С ребенком и его родителями будут работать сотрудники ПДН. Будут выяснять, что произошло, и где мальчик был все это время", - отметила представитель ведомства.
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