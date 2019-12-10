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В Афганистане при обстреле со стороны талибов погибли пять полицейских
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РИА Новости

В Афганистане при обстреле со стороны талибов погибли пять полицейских

12:56 10.12.2019
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© AP Photo / Rahmat GulПолицейский в Афганистане
Полицейский в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Полицейский в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. По меньшей мере пять сотрудников полиции погибли, 21 полицейский и четыре гражданских пострадали в ходе минометного обстрела со стороны боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на представителей властей.
Минометному обстрелу в понедельник вечером подверглись районное управление полиции и жилой дом, сообщил представитель полиции Инамуддин Рахмани. Анонимный источник рассказал агентству Пажвак, что в это время в районном управлении проходила встреча сотрудников полиции и разведывательных структур.
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