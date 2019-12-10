В Афганистане при обстреле со стороны талибов погибли пять полицейских

Минометному обстрелу в понедельник вечером подверглись районное управление полиции и жилой дом, сообщил представитель полиции Инамуддин Рахмани. Анонимный источник рассказал агентству Пажвак, что в это время в районном управлении проходила встреча сотрудников полиции и разведывательных структур.