Симоньян ответила конгрессмену, недовольному законом о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова американского конгрессмена-демократа Тома Малиновски о российском законе о СМИ-иноагентах.
Малиновски раскритиковал принятие этого закона в интервью русскоязычной версии "Голоса Америки". По его словам, российский закон "не симметричен" американскому, а RT "свободно работает" в США, несмотря на ограничения со стороны американских властей.
"Американским конгрессменам не нравится наш закон об иноагентах. На самом деле RT лишили аккредитации в конгрессе США в 2017 году — именно после того, как признали иноагентом", — написала Симоньян в Telegram-канале.
В 2017 году американский Минюст внес в список иностранных агентов компанию T&R Productions LLC, которая обслуживает телеканал RT America. И хотя власти США обещали, что это не отразится на деятельности RT, телеканалу пришлось столкнуться с последствиями. Так, Галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса США лишила его аккредитации, обосновав это решение новым статусом RT.
В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. В соответствии с документом, иноагентами могут признать издания, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Эти поправки стали ответом на притеснение российских СМИ в США.
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