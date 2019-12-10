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Симоньян ответила конгрессмену, недовольному законом о СМИ-иноагентах
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РИА Новости

Симоньян ответила конгрессмену, недовольному законом о СМИ-иноагентах

12:55 10.12.2019 (обновлено: 14:04 10.12.2019)
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П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова американского конгрессмена-демократа Тома Малиновски о российском законе о СМИ-иноагентах.
Малиновски раскритиковал принятие этого закона в интервью русскоязычной версии "Голоса Америки". По его словам, российский закон "не симметричен" американскому, а RT "свободно работает" в США, несмотря на ограничения со стороны американских властей.

"Американским конгрессменам не нравится наш закон об иноагентах. На самом деле RT лишили аккредитации в конгрессе США в 2017 году — именно после того, как признали иноагентом", — написала Симоньян в Telegram-канале.

В 2017 году американский Минюст внес в список иностранных агентов компанию T&R Productions LLC, которая обслуживает телеканал RT America. И хотя власти США обещали, что это не отразится на деятельности RT, телеканалу пришлось столкнуться с последствиями. Так, Галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса США лишила его аккредитации, обосновав это решение новым статусом RT.
В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. В соответствии с документом, иноагентами могут признать издания, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Эти поправки стали ответом на притеснение российских СМИ в США.
Андрей Клишас
2 декабря, 11:13
Клишас сравнил российский и американский законы об иноагентах
557101015
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Телеканал RTМаргарита СимоньянВ мире
Популярные комментарии
Как это по укро-американски: "а нас за шо?"
10 декабря, 13:30
Антимодер Зловредный
6741001
Серьезно???!!! Не нравится наше поведение , аналогичное Вашему ?))))))
10 декабря, 13:46
Maks G
5681001
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