Белоусов заявил, что законопроект об инвестициях требует доработки

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Законопроект о введении в РФ механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) еще сырой и требует доработки, заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов.
"Очень большое значение придается закону о защите поощрения инвестиций. В Думе создана специальная площадка, на которой происходит доработка этого закона, и я призываю всех присутствующих в этой работе поучаствовать. Закон достаточно многоаспектный и сырой, его принятие в том виде, в котором он есть сейчас, вряд ли возможно" , - сказал Белоусов в ходе выступления на пленарной сессии конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату".
Правительство в начале ноября внесло в Госдуму законопроект для введения в РФ механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Инструмент предполагает два режима защиты и поощрения инвестиций. Первый, общий проектный, предусматривает трехлетний мораторий на изменение ставок по налогу на прибыль, имущество и землю, а также регуляторных условий ведения бизнеса для инвестпроектов от 5 миллиардов рублей. Для более крупных проектов, с объемом инвестиций от 10 миллиардов рублей, законопроект предполагает более широкие возможности - это индивидуальный проектный режим.
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