РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T12:54+0300
https://ria.ru/20191210/1562206940.html
Белоусов заявил, что законопроект об инвестициях требует доработки
https://cdn25.img.ria.ru/images/155179/35/1551793560_0:251:3117:2004_1036x0_80_0_0_3fa8efc507766f55a19c99c0cd5bbd00.jpg
РИА Новости

Белоусов заявил, что законопроект об инвестициях требует доработки

12:54 10.12.2019
115
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Андрей Белоусов
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Помощник президента РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Законопроект о введении в РФ механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) еще сырой и требует доработки, заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов.
"Очень большое значение придается закону о защите поощрения инвестиций. В Думе создана специальная площадка, на которой происходит доработка этого закона, и я призываю всех присутствующих в этой работе поучаствовать. Закон достаточно многоаспектный и сырой, его принятие в том виде, в котором он есть сейчас, вряд ли возможно" , - сказал Белоусов в ходе выступления на пленарной сессии конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату".
Правительство в начале ноября внесло в Госдуму законопроект для введения в РФ механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Инструмент предполагает два режима защиты и поощрения инвестиций. Первый, общий проектный, предусматривает трехлетний мораторий на изменение ставок по налогу на прибыль, имущество и землю, а также регуляторных условий ведения бизнеса для инвестпроектов от 5 миллиардов рублей. Для более крупных проектов, с объемом инвестиций от 10 миллиардов рублей, законопроект предполагает более широкие возможности - это индивидуальный проектный режим.
Александр Шохин
26 ноября, 15:49
Шохин: законопроект об инвестициях должен быть понятен бизнесу
010000
Обсудить 0
Госдума РФАндрей БелоусовМоскваРоссияЭкономика
Рекомендуем
Кмпьютер
АСИ создаст цифровую платформу для взаимодействия бизнеса и власти
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов
Борисов раскритиковал Минфин и Минэкономразвития за бюрократию
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев отметил рост импортозамещения
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Лаврентьев заявил о необходимости прекращения обстрелов Алеппо
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Медведев заявил, что работа над СПИК 2.0 подходит к концу
Глава Воронежской области Александр Гусев
Вторую очередь завода "Воронежсельмаш" начнут строить в 2020 году
Стенд госкорпорации Ростех
"Ростех" предложил отменить НДС для производителей электроники
Валерий Фадеев
Глава СПЧ выступил против прогрессивного подоходного налога
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
У России самая "зеленая" структура энергетики, заявил Путин
Табличка Союзмультфильм у входа в здание, где размещается киностудия
"Союзмультфильм" планирует снять комедию "Остров банановой лихорадки"
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Никитин: закон о защите капиталовложений даст уверенность инвесторам
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Путин отметил необходимость сокращения производства пластиковой посуды
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер
Россия и Франция запустят механизм совместного финансирования проектов
Программирование
В России за три года в три раза выросла IT-преступность, заявили в МВД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место в сотне самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
Лента новостейМолния