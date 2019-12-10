Белоусов заявил, что законопроект об инвестициях требует доработки

"Очень большое значение придается закону о защите поощрения инвестиций. В Думе создана специальная площадка, на которой происходит доработка этого закона, и я призываю всех присутствующих в этой работе поучаствовать. Закон достаточно многоаспектный и сырой, его принятие в том виде, в котором он есть сейчас, вряд ли возможно" , - сказал Белоусов в ходе выступления на пленарной сессии конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату".