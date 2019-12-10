Египет, Судан и Эфиопия хотят договориться по спорной плотине за месяц

КАИР, 10 дек - РИА Новости. Египет, Судан и Эфиопия намерены в течение месяца договориться по вопросам заполнения водохранилища и запуска эфиопской плотины "Возрождение", вызвавшей споры между этими странами о гидроресурсах, говорится в заявлении египетского МИД по итогам переговоров в США.

"По итогам встречи три государства, США и Всемирный банк приняли общее заявление, в котором определили ход дальнейших переговоров, вопросы, которые будут обсуждаться, с тем, чтобы достичь соглашения по заполнению и запуску плотины к 15 января 2020 года", - говорится в документе.

Эфиопия с 2012 года реализует на Голубом Ниле масштабный проект строительства плотины "Возрождение", запуск которой, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, однако разногласия до сих пор остаются.

Ключевой вопрос трехсторонних переговоров по плотине - это сроки, в течение которых будет заполняться водохранилище плотины. Египет предложил заполнять его постепенно в течение 10 лет, учитывая, что для объекта необходимо 74 миллиарда кубометров воды. Эфиопия собирается сделать это всего за три года. В таком случае Египет и Судан только за год недосчитаются 25 миллиардов кубометров воды, что угрожает двум странам засухой и гибелью урожая.