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Египет, Судан и Эфиопия хотят договориться по спорной плотине за месяц
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РИА Новости

Египет, Судан и Эфиопия хотят договориться по спорной плотине за месяц

12:54 10.12.2019
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© AP Photo / Elias AsmareСтроительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
© AP Photo / Elias Asmare
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии. Архивное фото
КАИР, 10 дек - РИА Новости. Египет, Судан и Эфиопия намерены в течение месяца договориться по вопросам заполнения водохранилища и запуска эфиопской плотины "Возрождение", вызвавшей споры между этими странами о гидроресурсах, говорится в заявлении египетского МИД по итогам переговоров в США.
"По итогам встречи три государства, США и Всемирный банк приняли общее заявление, в котором определили ход дальнейших переговоров, вопросы, которые будут обсуждаться, с тем, чтобы достичь соглашения по заполнению и запуску плотины к 15 января 2020 года", - говорится в документе.
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
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Египет надеется на помощь России в урегулировании проблемы плотины Эфиопии
Эфиопия с 2012 года реализует на Голубом Ниле масштабный проект строительства плотины "Возрождение", запуск которой, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, однако разногласия до сих пор остаются.
Ключевой вопрос трехсторонних переговоров по плотине - это сроки, в течение которых будет заполняться водохранилище плотины. Египет предложил заполнять его постепенно в течение 10 лет, учитывая, что для объекта необходимо 74 миллиарда кубометров воды. Эфиопия собирается сделать это всего за три года. В таком случае Египет и Судан только за год недосчитаются 25 миллиардов кубометров воды, что угрожает двум странам засухой и гибелью урожая.
Содействие в проведении переговоров оказывают США и Всемирный банк.
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СуданЕгипетЭфиопияВ мире
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