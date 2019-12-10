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Горсовет готовит ответ на запрос депутата о матерящемся мэре Липецка
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РИА Новости

Горсовет готовит ответ на запрос депутата о матерящемся мэре Липецка

12:52 10.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМост через реку Воронеж в Липецке
Мост через реку Воронеж в Липецке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Мост через реку Воронеж в Липецке. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. Липецкий городской совет примет решение по обращению депутата, просившего проверить видео с нецензурными выражениями мэра Евгении Уваркиной, сообщила во вторник РИА Новости начальник управления по связям с общественностью заксобрания Татьяна Сухарева.
Видео, на котором женщина, ведущая съемку от первого лица, матерится, глядя на неудовлетворительную работу по реконструкции парка, появилось вечером в пятницу в липецком Telegram-канале. Сообщалось, что якобы так Уваркина инспектировала парк города. Видео вызвало большой резонанс.
Евгения Уваркина
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Депутат областного совета Олег Хомутинников заявил РИА Новости, что обратился в прокуратуру, полицию и комитет по этике горсовета с просьбой изучить резонансное видео. Сама Уваркина признала видео своим, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла. Прокуратура Липецкой области начала проверку по видео.
"Ответ на запрос Хомутинникова мы готовим... Заявление депутата областного совета Хомутинникова к нам поступило. Оно зарегистрировано, сейчас его рассматривают. На ближайшем заседании комиссии по правовым вопросам местного самоуправления и депутатской этики, которое состоится в четверг, этого вопроса в повестке не значится", - сказала собеседница агентства, отметив, что на сегодняшний день горсовет рассматривает "заявление депутата, а не поведение мэра".
Скриншот видео выступления начальника отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александры Поздняковой
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Начальник отдела информационного сопровождения деятельности администрации области Михаил Шаршаков ранее сообщил РИА Новости, что областные власти не будут реагировать на ситуацию с Уваркиной.
Ранее обладминистрация также не стала комментировать резонансную историю с "еврейской фамилией", случившуюся с Уваркиной. В конце апреля этого года в соцсетях появилось видео встречи Уваркиной с жителями города, где она спросила одного из выступивших из зала мужчин: "У вас какая фамилия?". Мужчина ответил: "Беликов", на что Уваркина сказала: "А я думала, какая-то еврейская фамилия. Потому что два вопроса таких...". Высказывание Уваркиной вызвало резонанс в интернет-сообществе, ей пришлось извиняться в своем Instagram, однако потом видео с извинениями исчезло.
Уваркина была избрана главой администрации Липецка депутатами горсовета 25 июня этого года. До этого она являлась первым заместителем главы города, исполняющим обязанности мэра с 1 апреля этого года. Ранее Уваркина была учредителем и председателем правления группы компаний "Трио", руководителем наблюдательного совета СПССК "Объединенные производители молока", председателем совета директоров ассоциации сельхозпроизводителей региона и комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной палаты РФ.
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Евгения УваркинаЛипецкВоронежРоссияОбщество
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