Горсовет готовит ответ на запрос депутата о матерящемся мэре Липецка

ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. Липецкий городской совет примет решение по обращению депутата, просившего проверить видео с нецензурными выражениями мэра Евгении Уваркиной, сообщила во вторник РИА Новости начальник управления по связям с общественностью заксобрания Татьяна Сухарева.

Видео, на котором женщина, ведущая съемку от первого лица, матерится, глядя на неудовлетворительную работу по реконструкции парка, появилось вечером в пятницу в липецком Telegram-канале. Сообщалось, что якобы так Уваркина инспектировала парк города. Видео вызвало большой резонанс.

Депутат областного совета Олег Хомутинников заявил РИА Новости, что обратился в прокуратуру, полицию и комитет по этике горсовета с просьбой изучить резонансное видео. Сама Уваркина признала видео своим, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла. Прокуратура Липецкой области начала проверку по видео.

"Ответ на запрос Хомутинникова мы готовим... Заявление депутата областного совета Хомутинникова к нам поступило. Оно зарегистрировано, сейчас его рассматривают. На ближайшем заседании комиссии по правовым вопросам местного самоуправления и депутатской этики, которое состоится в четверг, этого вопроса в повестке не значится", - сказала собеседница агентства, отметив, что на сегодняшний день горсовет рассматривает "заявление депутата, а не поведение мэра".

Начальник отдела информационного сопровождения деятельности администрации области Михаил Шаршаков ранее сообщил РИА Новости, что областные власти не будут реагировать на ситуацию с Уваркиной.

Ранее обладминистрация также не стала комментировать резонансную историю с "еврейской фамилией", случившуюся с Уваркиной. В конце апреля этого года в соцсетях появилось видео встречи Уваркиной с жителями города, где она спросила одного из выступивших из зала мужчин: "У вас какая фамилия?". Мужчина ответил: "Беликов", на что Уваркина сказала: "А я думала, какая-то еврейская фамилия. Потому что два вопроса таких...". Высказывание Уваркиной вызвало резонанс в интернет-сообществе, ей пришлось извиняться в своем Instagram, однако потом видео с извинениями исчезло.