Депутаты выбрали нового мэра Сыктывкара

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Депутаты городского совета Депутаты городского совета Сыктывкара во вторник в ходе голосования выбрали мэра из трех кандидатов, им стала Наталья Хозяинова, которая до этого занимала должность исполняющей обязанности градоначальника.

"Решение о назначении Натальи Хозяиновой на должность главы МО ГО "Сыктывкар" — руководителя администрации депутаты приняли большинством голосов", - сообщили в горсовете.

Во вторник на заседании депутаты рассмотрели три кандидатуры на эту должность: и.о. главы - руководителя администрации города Хозяинова, гендиректор ООО "Коми ФМ" Татьяна Кривощекова и председатель территориальной избирательной комиссии Александр Воронин.

Ранее кандидатуру Хозяиновой на пост и.о. главы - руководителя администрации города поддержало сыктывкарское отделение партии "Единая Россия".