Лаврентьев заявил о необходимости прекращения обстрелов Алеппо

НУР-СУЛТАН, 10 дек – РИА Новости. Турция должна приложить усилия для прекращения обстрелов Турция должна приложить усилия для прекращения обстрелов Алеппо террористами, это ее зона ответственности, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев

"Идлибская зона деэскалации в том в виде, в котором она существует сейчас, это зона ответственности наших турецких партнёров, поэтому проводить какую-то расширенную операцию смысла нет. Надо воздействовать на наших турецких партнеров с тем, чтобы они проводили соответствующие работы с теми вооружёнными группами, которые осуществляют такие провокации. Абсолютно неприемлемо, когда страдают мирные жители. Это недопустимо, этому надо поставить заслон", - сказал он.

Террористы в понедельник обстреляли жилой квартал Миньян на западе города Алеппо, один человек погиб и четверо получили ранения, сообщил РИА Новости доктор больницы Джамии Монаф Шарабаджи. По словам собеседника агентства, еще двум пострадавшим была оказана помощь на месте.

Боевики радикальных группировок уже неоднократно обстреливали жилые кварталы Алеппо за последний месяц, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители. Нанесен материальный ущерб.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.