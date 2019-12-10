В России за три года в три раза выросла IT-преступность, заявили в МВД

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Количество киберпреступлений в России за неполные три года выросло более чем в три раза, ущерб исчисляется миллиардами рублей, сообщил во вторник журналистам начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Количество киберпреступлений в России за неполные три года выросло более чем в три раза, ущерб исчисляется миллиардами рублей, сообщил во вторник журналистам начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко

"Каждое седьмое преступление совершается с помощью IT-технологий. Размер причиненного материального ущерба уже в сентябре текущего года превысил рубеж в 10 миллиардов рублей. Наибольшее количество данных преступлений совершено в крупных субъектах РФ", - сказал Курносенко.

По его словам, в 2017 году таких преступлений было зафиксировано 66 тысяч, в 2018 году – 175 тысяч, за девять месяцев этого года – более 200 тысяч.

Курносенко отметил, что основной массив составляют различные виды мошенничества, на долю которых приходится около половины всех зарегистрированных преступлений. Количество IT-мошенничеств в текущем году увеличилось на 40%.