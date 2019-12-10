РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T12:42+0300
https://ria.ru/20191210/1562205715.html
В России за три года в три раза выросла IT-преступность, заявили в МВД
https://cdn25.img.ria.ru/images/154800/83/1548008319_0:95:3008:1787_1036x0_80_0_0_c0ea2b3d20138049d7f147162d1b6bf5.jpg
РИА Новости

В России за три года в три раза выросла IT-преступность, заявили в МВД

12:42 10.12.2019
182
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Программирование. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Количество киберпреступлений в России за неполные три года выросло более чем в три раза, ущерб исчисляется миллиардами рублей, сообщил во вторник журналистам начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко.
"Каждое седьмое преступление совершается с помощью IT-технологий. Размер причиненного материального ущерба уже в сентябре текущего года превысил рубеж в 10 миллиардов рублей. Наибольшее количество данных преступлений совершено в крупных субъектах РФ", - сказал Курносенко.
Работа за компьютером
29 ноября, 07:31
Group-IB: в России на 85% сократился ущерб от кибератак против банков
По его словам, в 2017 году таких преступлений было зафиксировано 66 тысяч, в 2018 году – 175 тысяч, за девять месяцев этого года – более 200 тысяч.
Курносенко отметил, что основной массив составляют различные виды мошенничества, на долю которых приходится около половины всех зарегистрированных преступлений. Количество IT-мошенничеств в текущем году увеличилось на 40%.
Более половины подобных преступлений совершается с помощью интернета, более трети с помощью средств мобильной связи, каждое десятое – с использованием банковских карт.
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
22 ноября, 15:13
Эксперты выяснили, что больше интересует киберпреступников
012011
Обсудить 1
Андрей КурносенкоМВД РФРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Операция по задержанию подозреваемых в финансировании терроризма
В ФСБ заявили о снижении числа преступлений, связанных с терроризмом
Грузовик
Руслан Никитин: бизнес подобен серфингу —надо "поймать волну"
Кмпьютер
АСИ создаст цифровую платформу для взаимодействия бизнеса и власти
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев назвал продукцию, которую удалось импортозаместить
Подозреваемый в зале суда
В России за 1,5 года более тысячи человек осуждены за похищения людей
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме создадут рабочую группу по противодействию киберсталкингу
Директор ФСБ РФ Александр Бортников
В России заблокировали свыше 50 тысяч сайтов с пропагандой терроризма
Посетители у скульптуры Родина-мать зовет! на территории Историко-мемориального комплекса Героям Сталинградской Битвы на Мамаевом Кургане
Директор музея пожаловался на группу Anacondaz из-за обложки альбома
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
В России разоблачили 78 ячеек террористов с начала года
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Комитет Совфеда поддержал введение электронных трудовых книжек
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
Белоусов заявил, что законопроект об инвестициях требует доработки
Актриса Светлана Ходченкова
Ходченкова и Гагарина снимутся в музыкальной сказке "Летучий корабль"
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников
Бортников сообщил о ликвидации 83 подпольных оружейных мастерских
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Лаврентьев заявил о необходимости прекращения обстрелов Алеппо
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган осудил вручение Нобелевской премии по литературе Петеру Хандке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место в сотне самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
Лента новостейМолния