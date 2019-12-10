Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. На 84 году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков, сообщил РИА Новости источник в горадминистрации.
Позже эту информацию подтвердил Сергей Собянин. "Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким", — написал градоначальник в Twitter.
Юрий Михайлович Лужков родился 21 сентября 1936 года в столице. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) имени И.М. Губкина по специальности "инженер-механик". С 1974-го работал в Министерстве химической промышленности.
В 1987 году стал первым заместителем председателя Мосгорисполкома, председателем Московского городского агропромышленного комитета (Мосагропрома).
В 1990-м по рекомендации новоизбранного председателя демократического Моссовета Гавриила Попова Лужкова выдвинули на пост председателя Мосгорисполкома, а в июне 1991-го в связке с Поповым избрали вице-мэром Москвы.
Уже через месяц занял пост премьера образованного на основе Мосгорисполкома городского правительства Москвы.
6 июня 1992 года, в связи с отставкой Гавриила Попова, Борис Ельцин назначил Лужкова мэром Москвы и главой администрации столицы.
Избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999-го и декабре 2003-го.