Аниматор Александр Петров снимет мультфильм об Александре Невском

"Уже больше двух лет я в этом материале, давно собирался сделать фильм о русской истории, о биографии князя Александра Невского. История посвящена жизни князя, это его путешествие в Золотую орду, куда он идет как дипломат и мудрый правитель. Фильм будет сделан в технике масляная живопись. Это фильм-путешествие с обилием событий", - рассказал Петров на очной защите проектов для детской и семейной аудитории в Фонде кино.