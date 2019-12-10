Аниматор Александр Петров снимет мультфильм об Александре Невском

Обладатель премии "Оскар" аниматор Александр Петров представляет свой проект "Моя любовь. Сотворение фильма." также сделанный в технике масляной живописи.
Обладатель премии "Оскар" аниматор Александр Петров представляет свой проект "Моя любовь. Сотворение фильма." также сделанный в технике масляной живописи.
Обладатель премии "Оскар" аниматор Александр Петров представляет свой проект "Моя любовь. Сотворение фильма." также сделанный в технике масляной живописи.
Обладатель премии "Оскар" аниматор Александр Петров представляет свой проект "Моя любовь. Сотворение фильма." также сделанный в технике масляной живописи.
Обладатель премии "Оскар" аниматор Александр Петров представляет свой проект "Моя любовь. Сотворение фильма." также сделанный в технике масляной живописи.
Обладатель премии "Оскар" аниматор Александр Петров представляет свой проект "Моя любовь. Сотворение фильма." также сделанный в технике масляной живописи.