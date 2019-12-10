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Культура
2019-12-10T13:15+0300
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Аниматор Александр Петров снимет мультфильм об Александре Невском
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РИА Новости

Аниматор Александр Петров снимет мультфильм об Александре Невском

13:15 10.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОбладатель премии "Оскар" мультипликатор Александр Петров
Обладатель премии Оскар мультипликатор Александр Петров
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Режиссер-аниматор Александр Петров сообщил, что планирует снять полнометражный мультфильм "Князь" о жизни Александра Невского.
"Уже больше двух лет я в этом материале, давно собирался сделать фильм о русской истории, о биографии князя Александра Невского. История посвящена жизни князя, это его путешествие в Золотую орду, куда он идет как дипломат и мудрый правитель. Фильм будет сделан в технике масляная живопись. Это фильм-путешествие с обилием событий", - рассказал Петров на очной защите проектов для детской и семейной аудитории в Фонде кино.
Александр Петров - советский и российский художник-мультипликатор, лауреат премии "Оскар" (2000 год) за мультфильм "Старик и море".
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Обладатель премии "Оскар" аниматор Александр Петров представляет свой проект "Моя любовь. Сотворение фильма." также сделанный в технике масляной живописи.

Мультипликатор Александр Петров представил казанцам проект Моя любовь. Сотворение фильма.
1 из 2

Обладатель премии "Оскар" аниматор Александр Петров представляет свой проект "Моя любовь. Сотворение фильма." также сделанный в технике масляной живописи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Обладатель премии "Оскар" аниматор Александр Петров представляет свой проект "Моя любовь. Сотворение фильма." также сделанный в технике масляной живописи.

Мультипликатор Александр Петров представил казанцам проект Моя любовь. Сотворение фильма.
2 из 2

Обладатель премии "Оскар" аниматор Александр Петров представляет свой проект "Моя любовь. Сотворение фильма." также сделанный в технике масляной живописи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 2

Обладатель премии "Оскар" аниматор Александр Петров представляет свой проект "Моя любовь. Сотворение фильма." также сделанный в технике масляной живописи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 2

Обладатель премии "Оскар" аниматор Александр Петров представляет свой проект "Моя любовь. Сотворение фильма." также сделанный в технике масляной живописи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Режиссеры Константин Бронзит и Дмитрий Высоцкий представили анимационный фильм "Мусор".
© РИА Новости / Анна ГорбашоваАниматоры Константин Бронзит и Дмитрий Высоцкий
Аниматоры Константин Бронзит и Дмитрий Высоцкий
© РИА Новости / Анна Горбашова
Аниматоры Константин Бронзит и Дмитрий Высоцкий
"Это классическое роуд-муви, когда герои собираются вместе в путешествие, чтобы найти мусорный рай. Наши персонажи – самые обычные предметы, но непрезентабельные. Мы поставили сложную задачу, персонажи должны быть предельно очеловечены. В процессе путешествия их взаимное презрение друг к другу сменяется на уважение. Какая помойка и какие райские кущи возникнут у человека в душе зависит только от него – это главная мысль фильма", - рассказал Высоцкий.
Кадр из мультфильма Иван Царевич и Серый волк
1 октября, 17:01Культура
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КультураКино и сериалыНовости культурыКонстантин БронзитФонд кино
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