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Ходченкова и Гагарина снимутся в музыкальной сказке "Летучий корабль"
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РИА Новости

Ходченкова и Гагарина снимутся в музыкальной сказке "Летучий корабль"

12:37 10.12.2019 (обновлено: 13:16 10.12.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Ходченкова
Актриса Светлана Ходченкова
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Актриса Светлана Ходченкова. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Светлана Ходченкова и Полина Гагарина снимутся в музыкальной сказке "Летучий корабль" режиссера Оксаны Карас, сообщил продюсер фильма Алексей Учитель на очной защите проектов для детской и семейной аудитории в Фонде кино.
"Мы все выросли на этом замечательном мультфильме, все знают историю про короля и непослушную дочь, которую он пытается выдать замуж. Меня бесконечно вдохновляют советские фильмы", - рассказала Карас.
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По словам Учителя, он ведет переговоры с Константином Меладзе, чтобы композитор стал музыкальным продюсером сказки.
"Что касается актеров, Светлана Ходченкова дала согласие и Полина Гагарина. Она не только певица, но закончила школу-студию МХТ, у нее профессиональное актерское образование", - рассказал Учитель.
Также на питчинге представили фильм-мюзикл "В начале было слово" по мотивам легендарного фильма "Чучело" о травле подростка одноклассниками, который снимет Владимир Карабанов.
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КультураКонстантин МеладзеКультураПолина ГагаринаСветлана Ходченкова
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