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Культура
2019-12-10T12:38+0300
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Сторона рэпера L'One запросила документы о расходах у Black Star
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РИА Новости

Сторона рэпера L'One запросила документы о расходах у Black Star

12:36 10.12.2019 (обновлено: 12:38 10.12.2019)
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© Фото предоставлено Worldskills Russia Рэпер L'One
Рэпер L'One
© Фото предоставлено Worldskills Russia
Рэпер L'One . Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сторона рэпера L'One запросила документы о расходах за семь лет работы у лейбла Black Star, чтобы уточнить требуемую по иску сумму, заявил РИА Новости адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы лейбла.
В понедельник в Мещанском суде Москвы проходило заседание по иску рэпера L'One (Левана Горозии) к Black Star о взыскании более 146 миллионов рублей понесенных убытков. Как считает защита исполнителя, лейбл заработал эти деньги на артисте, однако никак не отчитался, куда пошли данные средства, если не на развитие его творчества.
"Мы представили большое количество документов, все взаимодействия с артистом закрывались актами и отчетами на протяжении семи лет. Прежде чем Горозии переводились деньги на счет за концерт или рекламу, он подписывал отчет, соглашался с суммой", - сказал Жорин.
По словам собеседника агентства, судья спросил у истца, почему семь лет у него не возникало вопросов, а сейчас он требует сумму в 146 миллионов рублей, и попросил пояснить эту цифру представителей Горозии.
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"Представители сообщили, что точно не уверены, что ответчик не отчитался именно на такую сумму, и попросили лейбл представить документы за семь лет, чтобы точно посчитать размер неуплаты", - добавил Жорин.
Сам артист явился в суд, но отказался выступать и отвечать на вопросы, присутствовал в заседании как слушатель, добавил юрист. Следующее заседание пройдет 26 декабря.
L'One ушел из Black Star в марте. Позднее артист написал в Instagram, что его уже бывшие партнеры решили оставить за собой права на его творчество. На последнем концерте в "Олимпийском" под брендом Black Star он заявил со сцены, что уходит из лейбла и планирует заняться музыкальной карьерой под другим именем. В октябре Мещанский суд Москвы отклонил первый иск Горозии к лейблу звукозаписи Black Star и его основателям Павлу Курьянову и Тимуру Юнусову (Тимати), в котором артист просил признать за ним права на интеллектуальную собственность.
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КультураL'One (Леван Горозия)МузыкаСудыКультураТимати (Тимур Юнусов)Россия
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