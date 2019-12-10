Сторона рэпера L'One запросила документы о расходах у Black Star

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сторона рэпера Сторона рэпера L'One запросила документы о расходах за семь лет работы у лейбла Black Star, чтобы уточнить требуемую по иску сумму, заявил РИА Новости адвокат Сергей Жорин , представляющий интересы лейбла.

В понедельник в Мещанском суде Москвы проходило заседание по иску рэпера L'One (Левана Горозии) к Black Star о взыскании более 146 миллионов рублей понесенных убытков. Как считает защита исполнителя, лейбл заработал эти деньги на артисте, однако никак не отчитался, куда пошли данные средства, если не на развитие его творчества.

"Мы представили большое количество документов, все взаимодействия с артистом закрывались актами и отчетами на протяжении семи лет. Прежде чем Горозии переводились деньги на счет за концерт или рекламу, он подписывал отчет, соглашался с суммой", - сказал Жорин.

По словам собеседника агентства, судья спросил у истца, почему семь лет у него не возникало вопросов, а сейчас он требует сумму в 146 миллионов рублей, и попросил пояснить эту цифру представителей Горозии.

"Представители сообщили, что точно не уверены, что ответчик не отчитался именно на такую сумму, и попросили лейбл представить документы за семь лет, чтобы точно посчитать размер неуплаты", - добавил Жорин.

Сам артист явился в суд, но отказался выступать и отвечать на вопросы, присутствовал в заседании как слушатель, добавил юрист. Следующее заседание пройдет 26 декабря.