Россия обсудит с Педерсеном содействие конституционному комитету Сирии

НУР-СУЛТАН, 10 дек – РИА Новости. Москва обсудит со спецпосланником ООН по Сирии Москва обсудит со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном содействие работе конституционного комитета, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев

"Мы обсудим с господином Педерсеном эти вопросы: что мы можем сделать и чем мы можем помочь в продвижении политического процесса и работе конституционного комитета", - сказал он.

Очередной, 14-й раунд переговоров по Сирии в астанинском формате проходит в Нур-Султане во вторник и среду.

Планируется участие делегаций стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители Иордании, Ливана и Ирака, а также делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря по Сирии Гейра Педерсена.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как астанинский формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.