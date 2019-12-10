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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-10T12:33+0300
https://ria.ru/20191210/1562205220.html
Россия обсудит с Педерсеном содействие конституционному комитету Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/154965/10/1549651087_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_d6c556f7200337545e21cf4f13cf45aa.jpg
РИА Новости

Россия обсудит с Педерсеном содействие конституционному комитету Сирии

12:33 10.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 10 дек – РИА Новости. Москва обсудит со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном содействие работе конституционного комитета, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"Мы обсудим с господином Педерсеном эти вопросы: что мы можем сделать и чем мы можем помочь в продвижении политического процесса и работе конституционного комитета", - сказал он.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
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Очередной, 14-й раунд переговоров по Сирии в астанинском формате проходит в Нур-Султане во вторник и среду.
Планируется участие делегаций стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители Иордании, Ливана и Ирака, а также делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря по Сирии Гейра Педерсена.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как астанинский формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Очередной раунд заседаний конституционного комитета проходил в Женеве в конце ноября, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями. Ранее член конституционного комитета Сирии от оппозиции Касем аль-Хатыб заявил РИА Новости, что делегация правительства Сирии ставит предварительные условия для проведения переговоров по конституции и затягивает процесс.
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Война в СирииГейр ПедерсенАлександр ЛаврентьевСирияООНВ мире
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