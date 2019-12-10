Жителей ДНР и ЛНР могут освободить от пошлины за российские паспорта

ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы, координатор интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Андрей Козенко предлагает отменить необходимость уплаты госпошлины за получение российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.
"Я обратился к министру внутренних дел с просьбой об отмене необходимости уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ для жителей, постоянно проживающих на территориях ДНР и ЛНР, учитывая соотношение реальных доходов населения, размеров госпошлины", - сказал Козенко в рамках круглого стола "Итоги и перспективы интеграционных процессов Донбасса и России".