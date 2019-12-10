РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T12:33+0300
https://ria.ru/20191210/1562205193.html
Жителей ДНР и ЛНР могут освободить от пошлины за российские паспорта
https://cdn21.img.ria.ru/images/155664/05/1556640559_0:124:3078:1855_1036x0_80_0_0_607b3704e10d5cd5e4caafbf9dcc5907.jpg
РИА Новости

Жителей ДНР и ЛНР могут освободить от пошлины за российские паспорта

12:33 10.12.2019
1363
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы, координатор интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Андрей Козенко предлагает отменить необходимость уплаты госпошлины за получение российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
13 ноября, 15:18
Около 40 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта по упрощенной схеме
"Я обратился к министру внутренних дел с просьбой об отмене необходимости уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ для жителей, постоянно проживающих на территориях ДНР и ЛНР, учитывая соотношение реальных доходов населения, размеров госпошлины", - сказал Козенко в рамках круглого стола "Итоги и перспективы интеграционных процессов Донбасса и России".
3200026
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРАндрей КозенкоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФВладимир ПутинВ мире
Рекомендуем
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР прокомментировал заявления Зеленского в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Песков оценил идею Зеленского изменить формат трехсторонней группы
Военнослужащие армии Украины
В ЛНР заявили о перестрелке украинских силовиков и националистов
Глава ДНР Денис Пушилин
ДНР готова к прямому диалогу с Киевом, заявил Пушилин
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В Евросоюзе оценили итоги саммита "нормандской четверки"
Глава ДНР Денис Пушилин
В ДНР оценили, за сколько Донбасс и Киев смогут провести обмен пленным
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
Демонтаж фортификационных сооружений в ДНР
В ЛНР заявили о раскрытии агентурной сети украинских спецслужб
Алексей Гончарук
Премьер Украины прокомментировал итоги саммита "нормандской четверки"
Глава ДНР Денис Пушилин
Пушилин рассказал о методах манипуляций у окружения Зеленского
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
Красный Крест готов посетить удерживаемых в Донбассе людей
Президент России Владимир Путин
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
Заседание Верховной рады Украины
В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке на Украине
Ноутбук
Украинский сайт "Миротворец" заявил, что останавливает работу серверов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место в сотне самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
Лента новостейМолния