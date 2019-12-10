Эксперт оценил возможность контракта о транзите газа с Украиной

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Итоги переговоров Итоги переговоров РФ Украины на президентском уровне дают надежду, что страны успеют заключить транзитный газовый контракт до конца года, однако действовать придется в крайне сжатые сроки, сказал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач

В понедельник в Париже состоялась встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, на которой главы государств обсудили, в частности, транзит российского газа через Украину. Зеленский по итогам встречи заявил, что вопрос удалось разблокировать, и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. В частности, по словам Зеленского, удалось снять вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража - Украина согласна получить ее газом.

"Мне кажется, что пока готовых договоренностей нет. И потребуются еще усилия и на корпоративном, и на межгосударственном уровнях. Но диалог движется вперед, и отсутствие плохих новостей в данном случае хорошая новость", - сказал Гривач в ответ на вопрос, дают ли итоги переговоров надежду на подписание сделки до конца года.

"Чтобы предотвратить транзитный кризис, нужно подписать пакет соглашений и начать их выполнение в ближайшие три недели. Сроки очень сжатые, но возможные", - считает эксперт.

Он также прокомментировал заявление Зеленского о том, что выросла вероятность заключения транзитного контракта на 10 лет. По его мнению, Россия может согласиться на долгосрочный контракт, если для нее будут выгодны остальные условия транзита. "Контракт может быть долгосрочным, если ставка транзита будет конкурентоспособной. Ну и естественно, нужно выйти из юридического клинча, связанного с судебными разбирательствами", - сказал аналитик.