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Эксперт оценил возможность контракта о транзите газа с Украиной
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РИА Новости

Эксперт оценил возможность контракта о транзите газа с Украиной

12:31 10.12.2019
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© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станция в Львовской области
Газораспределительная станция в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Газораспределительная станция в Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Итоги переговоров РФ и Украины на президентском уровне дают надежду, что страны успеют заключить транзитный газовый контракт до конца года, однако действовать придется в крайне сжатые сроки, сказал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
В понедельник в Париже состоялась встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, на которой главы государств обсудили, в частности, транзит российского газа через Украину. Зеленский по итогам встречи заявил, что вопрос удалось разблокировать, и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. В частности, по словам Зеленского, удалось снять вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража - Украина согласна получить ее газом.
Участок магистрального газопровода, архивное фото
Вчера, 10:18Сказано в эфире
"Крапленые карты". Политик предположил, что будет с транзитом газаВопрос транзита российского газа через Украину "разблокирован", заявил украинский президент. Стоит ли ждать прогресса на этом направлении, предположил в эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"Мне кажется, что пока готовых договоренностей нет. И потребуются еще усилия и на корпоративном, и на межгосударственном уровнях. Но диалог движется вперед, и отсутствие плохих новостей в данном случае хорошая новость", - сказал Гривач в ответ на вопрос, дают ли итоги переговоров надежду на подписание сделки до конца года.
"Чтобы предотвратить транзитный кризис, нужно подписать пакет соглашений и начать их выполнение в ближайшие три недели. Сроки очень сжатые, но возможные", - считает эксперт.
Он также прокомментировал заявление Зеленского о том, что выросла вероятность заключения транзитного контракта на 10 лет. По его мнению, Россия может согласиться на долгосрочный контракт, если для нее будут выгодны остальные условия транзита. "Контракт может быть долгосрочным, если ставка транзита будет конкурентоспособной. Ну и естественно, нужно выйти из юридического клинча, связанного с судебными разбирательствами", - сказал аналитик.
Объект газотранспортной системы Украины
9 декабря, 08:00
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Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.
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Алексей ГривачЕврокомиссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаЭкономика
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