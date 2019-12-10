В Гуанчжоу построят Российско-китайский центр развития

"Деятельность Российско-китайского центра будет направлена на поиск перспективных инвестиционных проектов и ведение совместной экономической, образовательной и культурной деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Создание совместного предприятия значительно укрепит торгово-экономические взаимоотношения между нашими странами, а также позволит реализовать ряд перспективных инновационных проектов", – отметил директор Фонда "РК-Инвестиции" Александр Шатиров.