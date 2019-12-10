В Гуанчжоу построят Российско-китайский центр развития

МОСКВА, 10 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В китайском Гуанчжоу построят Российско-китайский центр развития. Операторами проекта выступят инвестиционное подразделение Фонда Росконгресс – Фонд содействия развитию инвестиций "РК-Инвестиции" – совместно с компанией Sinno Investment Company и Управлением по стимулированию инвестиций зоны развития Гуанчжоу.
"Деятельность Российско-китайского центра будет направлена на поиск перспективных инвестиционных проектов и ведение совместной экономической, образовательной и культурной деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Создание совместного предприятия значительно укрепит торгово-экономические взаимоотношения между нашими странами, а также позволит реализовать ряд перспективных инновационных проектов", – отметил директор Фонда "РК-Инвестиции" Александр Шатиров.
"Гуанчжоу – это политический, экономический, научно-технический, образовательный, культурный и транспортный центр южного Китая, в часовой доступности находятся финансовые институты Шанхая, Гонконга и Макао. Создание в Гуанчжоу Российско-китайского центра даст дополнительный импульс развитию региона, мы готовы оказать всестороннюю поддержку совместным российско-китайским проектам", – отметил начальник Управления по стимулированию инвестиций Гуанчжоу Шао Цзиньбо.