Директор музея пожаловался на группу Anacondaz из-за обложки альбома

ВОЛГОГРАД, 10 дек – РИА Новости. Директор Директор музея-панорамы "Сталинградская битва" Алексей Дементьев заявил, что обратился в прокуратуру из-за обложки нового альбома астраханской рэп-группы Anacondaz, на которой изображена разорванная на части скульптура "Родина-мать зовет!" , а внутрь нее помещен скелет.

Как сообщил Дементьев РИА Новости, он возмущен тем, как дизайнер музыкальной группы исказил изображение монумента "Родина-мать зовет!", посвященный победе в Сталинградской битве.

"Видел обложку, альбом их слушал… Обложка к последнему, где они разорвали на куски "Родину-мать", какой-то скелет внутрь засунули… На мой взгляд, здесь осквернение мемориала. Совершенно четко образ мемориала самым неприглядным образом исказился, тем более использовался так публично, это широко распространялось само изображение", - отметил Дементьев.

По его словам, музыканты не имеют права использовать образ мемориала, они не обращались за разрешением в музей "Сталинградская битва", обладающий авторскими правами на использование изображения "Родины-матери".

"Мы обратились в прокуратуру… Попросили проверку провести", - сообщил Дементьев

Прокуратура Волгоградской области обещала прокомментировать ситуацию позже.

Как сообщила РИА Новости представитель Anacondaz, автором обложки является Маруся Махмутова. "Это коллаж из изображений волгоградской статуи "Родины-матери" и скульптуры La Mort Saint-Innocent неизвестного автора, выставленной в Лувре и олицетворяющей "святую невинную смерть". Она плачет кровавыми слезами о своих детях", - говорится в ответе группы. Почему для обложки выбрана именно "Родина-мать", представитель группы не уточнила.