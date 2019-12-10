Директор музея пожаловался на группу Anacondaz из-за обложки альбома

ВОЛГОГРАД, 10 дек – РИА Новости. Директор музея-панорамы "Сталинградская битва" Алексей Дементьев заявил, что обратился в прокуратуру из-за обложки нового альбома астраханской рэп-группы Anacondaz, на которой изображена разорванная на части скульптура "Родина-мать зовет!", а внутрь нее помещен скелет.
Как сообщил Дементьев РИА Новости, он возмущен тем, как дизайнер музыкальной группы исказил изображение монумента "Родина-мать зовет!", посвященный победе в Сталинградской битве.
"Видел обложку, альбом их слушал… Обложка к последнему, где они разорвали на куски "Родину-мать", какой-то скелет внутрь засунули… На мой взгляд, здесь осквернение мемориала. Совершенно четко образ мемориала самым неприглядным образом исказился, тем более использовался так публично, это широко распространялось само изображение", - отметил Дементьев.
По его словам, музыканты не имеют права использовать образ мемориала, они не обращались за разрешением в музей "Сталинградская битва", обладающий авторскими правами на использование изображения "Родины-матери".
"Мы обратились в прокуратуру… Попросили проверку провести", - сообщил Дементьев
Прокуратура Волгоградской области обещала прокомментировать ситуацию позже.
Как сообщила РИА Новости представитель Anacondaz, автором обложки является Маруся Махмутова. "Это коллаж из изображений волгоградской статуи "Родины-матери" и скульптуры La Mort Saint-Innocent неизвестного автора, выставленной в Лувре и олицетворяющей "святую невинную смерть". Она плачет кровавыми слезами о своих детях", - говорится в ответе группы. Почему для обложки выбрана именно "Родина-мать", представитель группы не уточнила.
Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" в Волгограде - уникальное сооружение, его общая протяженность от подножья до вершины составляет 820 метров. Композиционным центром ансамбля является скульптура "Родина-мать зовет!". Монумент изображает женщину, держащую в руке меч. Фигура господствует не только над Мамаевым курганом, но и городом, она видна на десятки километров. Высота монумента - 85 метров с мечом, 52 метра без меча. Длина меча - 33 метра, его вес - 14 тонн. Весь монумент весит 8 тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.