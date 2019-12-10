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РИА Наука
2019-12-10T12:27+0300
https://ria.ru/20191210/1562204688.html
Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
https://cdn25.img.ria.ru/images/151899/35/1518993537_0:0:5472:3078_1036x0_80_0_0_c61e2ea9c907ae9a26707b57d7df1c15.jpg
РИА Новости

Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя

12:27 10.12.2019
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© Depositphotos / itakdaleeОтказ от алкоголя
Отказ от алкоголя
© Depositphotos / itakdalee
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ученые выяснили, что лактобактерии, входящие в состав пробиотиков и кисломолочных продуктов, не только благотворно влияют на микрофлору кишечника, но и восстанавливают печень при повреждениях, связанных с употреблением алкоголя. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Medicinal Food.
Длительное употребление алкоголя является одной из основных причин хронических заболеваний печени, таких как жировая болезнь печени, стеатоз, цирроз и рак печени.
Китайские ученые во главе с Юхуа Ваном (Yuhua Wang) из Цзилиньского сельскохозяйственного университета в ходе экспериментов на мышах установили, что лактобактерии Lactobacillus rhamnosus способны восстанавливать повреждения печени, связанные с длительным потреблением алкоголя.
Лактобактерии содержатся во многих кисломолочных продуктах, таких как йогурт, кефир, ряженка, простокваша, творог, сметана, сыры мягких сортов. Они также входят в состав пробиотиков, регулирующих состав кишечной микробиоты и повышающих иммунитет. Самый распространенный штамм лактобактерий, используемых в пробиотиках, — Lactobacillus rhamnosus.
В своих предыдущих исследованиях авторы установили, что L. rhamnosus усиливают барьерную функцию кишечника, улучшают иммунную систему его слизистой оболочки и липидный обмен в печени путем регулирования экспрессии сигнального фактора в кишечнике и печени. Теперь они решили выяснить, помогут ли лактобактерии восстановить алкогольные повреждения печени.
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В исследовании мыши потребляли алкоголь в течение восьми недель и в течение последних двух недель получали гранулы L. rhamnosus (LGG) в различных дозах (низкой, средней и высокой) вместе с диетой с высоким содержанием жиров.
Гранулы LGG состояли из крахмала, сухого обезжиренного молока, порошка молочной сыворотки, микрокристаллической целлюлозы, мальтозы и ферментированной жидкости L. rhamnosus, составлявшей 30-50 процентов от общего веса гранул.
Результаты показали, что после восьми недель хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника (понизилась кислотность) и наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.
Введение гранул LGG способствовало восстановлению микрофлоры кишечника, уменьшало накопление жира и снижало степень воспаления в печени. Пробиотический эффект выразился в уменьшении количества грамотрицательных и увеличении количества грамположительных бактерий в кишечнике, снижении уровня липополисахарида, подавлении выработки триглицеридов, свободных жирных кислот и малонового диальдегида в печени. Ученые отмечают, что лактобактерии устраняют алкогольный дисбактериоз, уменьшают накопление жира в печени и ее воспаление.
Авторы надеются, что их открытие поможет созданию новых препаратов для лечения болезней печени.
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