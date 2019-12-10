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Союзное государство
2019-12-10T12:26+0300
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Рапота надеется на развитие Союзного государства в следующем году
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РИА Новости

Рапота надеется на развитие Союзного государства в следующем году

12:26 10.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота выразил надежду на то, что в следующем году объединение будет развиваться дальше.
"Двадцатого декабря у нас еще планируется встреча президентов, то есть давайте будем ожидать нового года, не просто ждать его, а проведём его в трудах и будем надеяться на то, что он даст нам дополнительные возможности продвинуть дело Союзного государства вперёд", - сказал Рапота на научно-практической конференции, посвящённой 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства.
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
8 декабря, 22:31Союзное государство
Рапота считает, что Россия и Белоруссия могут вместе осваивать Арктику
Он добавил, что такое движение может обеспечить только труд. "Будем немножко надеяться на чудо. Это уже в нашей славянской натуре, без чуда мы не можем. Хотя мы должны понимать, что чудо может быть только, когда мы очень много работаем", - отметил он.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Президент Белоруссии предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты", среди которых есть и "дорожная карта" в газовой сфере. В пятницу на прошлой неделе переговоры провели премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас. В субботу переговоры прошли на уровне президентов - Владимира Путина и Александра Лукашенко
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Союзное государствоСоюзное государствоГригорий РапотаБелоруссияРоссияВ мире
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