Рапота надеется на развитие Союзного государства в следующем году

Он добавил, что такое движение может обеспечить только труд. "Будем немножко надеяться на чудо. Это уже в нашей славянской натуре, без чуда мы не можем. Хотя мы должны понимать, что чудо может быть только, когда мы очень много работаем", - отметил он.