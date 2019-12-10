Рапота надеется на развитие Союзного государства в следующем году

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота выразил надежду на то, что в следующем году объединение будет развиваться дальше.
"Двадцатого декабря у нас еще планируется встреча президентов, то есть давайте будем ожидать нового года, не просто ждать его, а проведём его в трудах и будем надеяться на то, что он даст нам дополнительные возможности продвинуть дело Союзного государства вперёд", - сказал Рапота на научно-практической конференции, посвящённой 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства.
Он добавил, что такое движение может обеспечить только труд. "Будем немножко надеяться на чудо. Это уже в нашей славянской натуре, без чуда мы не можем. Хотя мы должны понимать, что чудо может быть только, когда мы очень много работаем", - отметил он.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Президент Белоруссии предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты", среди которых есть и "дорожная карта" в газовой сфере. В пятницу на прошлой неделе переговоры провели премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас. В субботу переговоры прошли на уровне президентов - Владимира Путина и Александра Лукашенко