В Узбекистане планируется отменить регистрацию для зарубежных туристов

ТАШКЕНТ, 10 дек — РИА Новости. Госкомитет по развитию туризма (Госкомтуризма) Узбекистана предлагает с 1 июля 2020 года отменить регистрацию временно прибывших иностранных граждан.

Соответствующий проект указа во вторник опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ). Предполагается, что после его общественного обсуждения (до конца декабря) его предложат подписать президенту страны Шавкату Мирзиееву.

"Отменить с 1 июля 2020 года порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Узбекистан на срок визового (безвизового) режима, но не более 30 календарных дней", — говорится в тексте документа.

Согласно проекту, АО Uzbekistan Airports (в него входят все аэропорты Узбекистана) рекомендовано открыть до 1 июля 2020 года во всех международных аэропортах страны магазины беспошлинной торговли Duty Free на основе государственно-частного партнерства.

Сейчас, в соответствии с законодательством Узбекистана, иностранцы, прибывающие в республику, должны получить временную регистрацию в течение трех суток (за исключением праздничных и выходных дней).

Правительство Узбекистана с 1 июня 2018 года отменило штрафы для иностранных граждан за отсутствие регистрации. Ответственность теперь несут принимающие туроператоры, администрации гостиниц и лечебных учреждений, а также владельцы квартир и домов.