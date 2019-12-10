К "Матрице 4" присоединился Кристофф из "Холодного сердца"

В фильме вернутся к своим ролям Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити). Яхья Абдул-Матин II, известный по роли Черной Манты в "Аквамене", также примет участие к картине, но пока нет подтвержденной информации о том, кого он сыграет.