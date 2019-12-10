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2019-12-10T12:20+0300
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К "Матрице 4" присоединился Кристофф из "Холодного сердца"
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РИА Новости

К "Матрице 4" присоединился Кристофф из "Холодного сердца"

12:20 10.12.2019
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© NetFlix (2017-2019)Кадр из сериала "Охотник за разумом"
Кадр из сериала Охотник за разумом
© NetFlix (2017-2019)
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Актер и певец Джонатан Грофф, известный по сериалам "Хор", "Охотник за разумом" и по роли Кристоффа, которого он озвучил для двух частей "Холодного сердца", подписал контракт на съемки в четвертой "Матрице", сообщает Collider.
В фильме вернутся к своим ролям Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити). Яхья Абдул-Матин II, известный по роли Черной Манты в "Аквамене", также примет участие к картине, но пока нет подтвержденной информации о том, кого он сыграет.
Джада Пинкетт-Смит вновь исполнит роль Ниобе. В режиссерское кресло вернется Лана Вачовски.
Сценарий Вачовски пишет вместе с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом. Ожидается, что съемки начнутся в начале следующего года.
Кадр из фильма Матрица
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