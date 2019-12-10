Политологи прокомментировали результаты встречи "нормандской четверки"

Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Эксперты, опрошенные РИА Новости, не ожидали чудес от Эксперты, опрошенные РИА Новости, не ожидали чудес от встречи "нормандской четверки" ; при этом считают, что надежда на компромиссные решения по газовому вопросу и Донбассу остается, а способствовать их реализации может только президент Украины Владимир Зеленский.

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) завершился в Париже в ночь на вторник. Как сообщалось в коммюнике, принятом по итогам встречи в Париже, разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года. Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает высокой вероятность продления транзита российского газа после 1 января по территории Украины.

Коммюнике внушает оптимизм

По мнению доктора политических наук, эксперта института гуманитарно-политических исследований Владимира Слатинова , нормандский формат требовал перезагрузки в связи с серьезными политическими изменениями на Украине, поэтому особенно важно, что эта встреча состоялась.

"Произошли серьезные политические изменения в последнее время, это, прежде всего, касается перезагрузки политического поля Украины, а нормандский формат все не собирался и не собирался. Конечно, требовалось с учетом тех изменений, которые произошли, вновь собраться лидерам "нормандской четверки" с тем, чтобы выработать с учетом этих изменений какие-то новые подходы к ситуации на Донбассе", - подчеркнул он.

Слатинов пояснил, что большинство экспертов не ждали от этой встречи чудес, и было понятно, что главный вопрос о политическом статусе Донбасса "не может быть сейчас разрешен из-за слишком разнящихся подходов, которые исповедует с одной стороны Украина, а с другой стороны - Россия и сами республики".

Однако определенных результатов на встрече достигнуть все же удалось, отмечают эксперты.

"Если брать коммюнике, то оно очень оптимистическое, потому что там, с одной стороны, подтверждена необходимость полного выполнения минских соглашений, причём буквального выполнения. …Более того, ещё раз подтверждена значимость формулы Штайнмайера и необходимость её имплементации в украинское законодательство", - сказал вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко

Он также отметил, что зафиксированы конкретные сроки в 4 месяца, в ходе которых должен быть достигнут очень серьёзный прогресс по пунктам разведения, по обмену удерживаемыми лицами, по разведению войск, но и самое главное - по принятию соответствующих пунктов в украинское законодательство.

"Но я с трудом представляю, как (президент Украины Владимир) Зеленский это все будет делать, с учетом давления радикалов и большого количество эмоционально заряженных людей с оружием в руках. …Что касается новых пунктов пропуска, разведения войск, обмена удерживаемыми лицами, я думаю, что это вполне реально. Но что касается политической части, то есть имплементации в украинское законодательство формулы Штайнмайера, принятия нового избирательного законодательства, движения по пути к выборам на Донбассе - тут, я думаю, возникнут серьёзные проблемы", - добавил он.

Шанс Зеленского

Главным итогом переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского стало то, что Россия и ее лидер продемонстрировали добрую волю, полагает политолог, старший преподаватель МГИМО (МИД РФ) Алексей Зудин

"Да, действительно на Украине новый президент, и новому президенту надо дать шанс. И Владимир Путин, собственно говоря, дал Зеленскому шанс выполнить те обещания, которые он давал на выборах украинским избирателям, и шанс выполнить те договоренности, по крайней мере, до которых удалось договориться в Париже. А вот как Зеленский воспользуется этим шансом - этот вопрос остается открытым", - пояснил он.

По мнению Слатинова, поведение украинского лидера было даже более дерзким, чем ожидалось.

"По моим ощущениям, у российской стороны возникала некая надежда, что украинская сторона будет гибче и в части решения вопросов по статусу Донбасса, и в решении вопросов по газу, но мне кажется, что они оказались более дерзкими, чем ожидалось. Хотя личную химию, конечно, сложно оценить со стороны", - отметил он.

Слатинов пояснил, что демонстрируя гибкость в каких-то вопросах, в других Украина и ее лидер занимали жесткую позицию. Особенно заметно это было, по мнению эксперта, в переговорах по газу.

"С одной стороны принципиально договорились, а с другой стороны, сохранить претензии к "Газпрому" – это дерзко", - сказал политолог.

Как подчеркнул в свою очередь Зудин, переговоры по газу продемонстрировали сложность положения украинского лидера.

"То, что не удалось договориться, - это еще один штрих к тому, насколько сложным является положение Зеленского. Потому что по газу известно, что там главным камнем преткновения является позиция руководства "Нафтагаза", которое возглавляется все еще ставленниками старых элит - это те которые потерпели поражение на выборах", - сказал эксперт.