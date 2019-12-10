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Истории.doc
Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.
2019-12-10T12:15+0300
https://ria.ru/20191210/1562203468.html
Потом и кровью. Сколько зарабатывают на своём теле и почасовой дружбе
https://cdn22.img.ria.ru/images/156220/32/1562203298_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_f43646f142f47b35576711f8c240cfac.jpg
РИА Новости

Потом и кровью. Сколько зарабатывают на своём теле и почасовой дружбе

12:15 10.12.2019
139
Истории.doc
Потом и кровью. Сколько зарабатывают на своём теле и почасовой дружбе
Вчера, 12:15
Прослежу за вашим супругом. Стану другом на час. Прокачаю аккаунт в компьютерной игре. Продам своё грудное молоко. Это всё реальные объявления людей, готовых немного подзаработать. Некоторые из этих способов кажутся совсем странными, но спрос есть. Что стоит за "лёгкими" деньгами?
В интернете можно найти десятки способов заработать без вложений. И это не сетевой маркетинг или финансовые пирамиды. Всё гораздо проще: люди зарабатывают на своём теле и свободном времени. В топе объявлений – участие в клинических испытаниях, дружба на час, выполнение каких-либо поручений от выгула собак до помощи в одобрении ипотеки/выбивании долгов/разборе хлама в старом гараже (нужное подчеркнуть).
Иван, Сандра и Наталья решили немного подзаработать. Послушайте, что из этого получилось.
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Эпизод подготовила Лина Алексюнайте
Монтаж Андрея Темнова
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