Потом и кровью. Сколько зарабатывают на своём теле и почасовой дружбе

В интернете можно найти десятки способов заработать без вложений. И это не сетевой маркетинг или финансовые пирамиды. Всё гораздо проще: люди зарабатывают на своём теле и свободном времени. В топе объявлений – участие в клинических испытаниях, дружба на час, выполнение каких-либо поручений от выгула собак до помощи в одобрении ипотеки/выбивании долгов/разборе хлама в старом гараже (нужное подчеркнуть).