Опека подаст иск против родителей девочки, жившей в больнице пять лет

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Органы опеки Органы опеки Москвы попросят провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу в отношении родителей девочки, которая уже пять лет живет в перинатальном центре. Об этом сообщается на сайте столичного департамента труда и социальной защиты.

В соцзащите подчеркнули, что обеспокоены судьбой девочки. В центр направили специалистов опеки и психолога, который будет заниматься с ребенком.

"Департамент заинтересован в том, чтобы права ребенка были соблюдены в полном объеме, и держит ситуацию на контроле", — говорится в сообщении.

Ранее в департаменте отметили, что органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут иск об ограничении родителей девочки в правах, а если выявятся дополнительные обстоятельства — то и о лишении их родительских прав.