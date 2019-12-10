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Опека подаст иск против родителей девочки, жившей в больнице пять лет
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РИА Новости

Опека подаст иск против родителей девочки, жившей в больнице пять лет

12:09 10.12.2019 (обновлено: 17:50 10.12.2019)
73302
© Fotolia / Tom WangКапельница в больнице
Капельница в больнице
© Fotolia / Tom Wang
Капельница в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Органы опеки Москвы попросят провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу в отношении родителей девочки, которая уже пять лет живет в перинатальном центре. Об этом сообщается на сайте столичного департамента труда и социальной защиты.
В соцзащите подчеркнули, что обеспокоены судьбой девочки. В центр направили специалистов опеки и психолога, который будет заниматься с ребенком.
"Департамент заинтересован в том, чтобы права ребенка были соблюдены в полном объеме, и держит ситуацию на контроле", — говорится в сообщении.
Ранее в департаменте отметили, что органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут иск об ограничении родителей девочки в правах, а если выявятся дополнительные обстоятельства — то и о лишении их родительских прав.
О пятилетней девочке, которая всю жизнь провела в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", рассказало накануне издание "Медуза". Как говорится в материале, мать считает девочку неизлечимо больной. Все пять лет родители оплачивали ее проживание в отдельной палате и услуги нянь. ПМЦ впервые обратился в органы опеки с информацией о девочке только в январе этого года. Как утверждают медики, ее можно выписать домой, но родители опасаются за ее здоровье и боятся забирать ее.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
6 декабря, 12:21
СК поднял вопрос о лишении родительских прав москвички, избившей дочь
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Мать и дитяМоскваОбщество
Популярные комментарии
Но ведь девочка не просто так туда попала может родители беспокоятся за нее, что они дома могут сделать случись чего? У меня дочь тоже с температурой 38выписывали со словами больше нельзя держать вы здоровы. Обращайтесь заново-положим. Может и здесь так?
10 декабря, 13:43
ssergej-bor
41011011
"В соцзащите подчеркнули, что обеспокоены судьбой девочки и в центр были направлены специалисты опеки и психолог" - замечательные органы опеки в нашей стране. То есть по закону получается (ведь органы опеки должны следовать законам РФ), если родители 5 лет не забирают ребенка из больницы, то только тогда органы опеки обращают внимание на эту семью и предпринимают какие-то действия? Или закопошились из-за шумихи в СМИ наверно? Как же так? Ведь органы опеки такую важную роль играют в стране, и так наплевательски относятся к своим обязанностям. Иной раз на пьяных родителей не обращают внимание, а нормальную семью могут и разрушить.
10 декабря, 13:17
Дмитрий Николаевич
4301023
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