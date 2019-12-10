Опека подаст иск против родителей девочки, жившей в больнице пять лет

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Органы опеки Москвы попросят провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу в отношении родителей девочки, которая уже пять лет живет в перинатальном центре. Об этом сообщается на сайте столичного департамента труда и социальной защиты.
В соцзащите подчеркнули, что обеспокоены судьбой девочки. В центр направили специалистов опеки и психолога, который будет заниматься с ребенком.
"Департамент заинтересован в том, чтобы права ребенка были соблюдены в полном объеме, и держит ситуацию на контроле", — говорится в сообщении.
Ранее в департаменте отметили, что органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут иск об ограничении родителей девочки в правах, а если выявятся дополнительные обстоятельства — то и о лишении их родительских прав.
О пятилетней девочке, которая всю жизнь провела в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", рассказало накануне издание "Медуза". Как говорится в материале, мать считает девочку неизлечимо больной. Все пять лет родители оплачивали ее проживание в отдельной палате и услуги нянь. ПМЦ впервые обратился в органы опеки с информацией о девочке только в январе этого года. Как утверждают медики, ее можно выписать домой, но родители опасаются за ее здоровье и боятся забирать ее.