Финал первой Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior прошел в Москве

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Четыре команды школьников признаны победителями финала Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы НТИ.Junior, которая является одним из проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

В заключительном туре 76 школьников 5–7 классов одновременно состязались по четырем направлениям. Участники трека "Технологии для космоса" собирали контейнер полезной нагрузки спутника формата "кубсат" и программировали всю электронику для поддержания жизни "биовещества". В треке "Технологии для виртуального мира" команды создавали "синтетическую личность" — чат-бот, который имитирует разумное поведение. Финалисты направления "Технологии для человека" конструировали пульт управления, который контролируется оператором с помощью "силы мысли" — пульт считывает биоэлектрические сигналы мышц и преобразовывает их в команды. Разработчики заданий "Технологии для мира роботов" предложили школьникам придумать устройство захвата для перемещения грузов с помощью летательного аппарата.

Инженерные соревнования в Москве продолжили серию из 16 финалов, которые проходят в ноябре-декабре в 16 городах страны. В столичном финале участники представляли Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, Московскую, Владимирскую, Новгородскую, Смоленскую области и Краснодарский край.

"В финале было очень увлекательно наблюдать за участниками — как они стараются доделать в последний момент свои разработки, болеют друг за друга, переживают – эти эмоции нельзя подделать. Проигравших здесь точно нет, каждый участник, который приступил к выполнению заданий, уже победил среди тысяч таких же мальчишек и девчонок со всей страны", — приводится в сообщении комментарий руководителя направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия — страна возможностей" Антона Серикова.

Заявки на участие в Олимпиаде подали более 23 тысяч школьников 5-7 классов из 84 регионов страны. По итогам заочного тура в финал вышли 1200 участников. Всего состоится 16 заключительных туров, финальные этапы уже приняли подмосковный Королев, Иркутск, Нижний Новгород, Ижевск, Чебоксары, Екатеринбург, Новосибирск и Москва. В декабре финалы пройдут в Волгограде, Якутске, Ярославле, Великом Новгороде, Казани, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Уфе.