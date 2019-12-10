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Финал первой Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior прошел в Москве
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РИА Новости

Финал первой Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior прошел в Москве

12:06 10.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Многофункционального комплекса "Оружейный"
Здание Многофункционального комплекса Оружейный
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Четыре команды школьников признаны победителями финала Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы НТИ.Junior, которая является одним из проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
В заключительном туре 76 школьников 5–7 классов одновременно состязались по четырем направлениям. Участники трека "Технологии для космоса" собирали контейнер полезной нагрузки спутника формата "кубсат" и программировали всю электронику для поддержания жизни "биовещества". В треке "Технологии для виртуального мира" команды создавали "синтетическую личность" — чат-бот, который имитирует разумное поведение. Финалисты направления "Технологии для человека" конструировали пульт управления, который контролируется оператором с помощью "силы мысли" — пульт считывает биоэлектрические сигналы мышц и преобразовывает их в команды. Разработчики заданий "Технологии для мира роботов" предложили школьникам придумать устройство захвата для перемещения грузов с помощью летательного аппарата.
Инженерные соревнования в Москве продолжили серию из 16 финалов, которые проходят в ноябре-декабре в 16 городах страны. В столичном финале участники представляли Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, Московскую, Владимирскую, Новгородскую, Смоленскую области и Краснодарский край.
"В финале было очень увлекательно наблюдать за участниками — как они стараются доделать в последний момент свои разработки, болеют друг за друга, переживают – эти эмоции нельзя подделать. Проигравших здесь точно нет, каждый участник, который приступил к выполнению заданий, уже победил среди тысяч таких же мальчишек и девчонок со всей страны", — приводится в сообщении комментарий руководителя направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия — страна возможностей" Антона Серикова.
Олимпиада Кружкового движения НТИ приходит в средние классы
12 сентября, 17:18
Олимпиада Кружкового движения НТИ приходит в средние классы
Заявки на участие в Олимпиаде подали более 23 тысяч школьников 5-7 классов из 84 регионов страны. По итогам заочного тура в финал вышли 1200 участников. Всего состоится 16 заключительных туров, финальные этапы уже приняли подмосковный Королев, Иркутск, Нижний Новгород, Ижевск, Чебоксары, Екатеринбург, Новосибирск и Москва. В декабре финалы пройдут в Волгограде, Якутске, Ярославле, Великом Новгороде, Казани, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Уфе.
Олимпиада Кружкового движения НТИ — первая в России командная инженерная олимпиада для школьников и студентов, которая проводится Кружковым движением НТИ, Агентством стратегических инициатив и Российской венчурной компанией с 2015 года. Одна из целей олимпиады — создание условий для интеллектуального развития и вовлечения детей в современные инженерные практики, а также поддержка в профессиональной ориентации и осознанном выборе образовательных траекторий. С 2019–2020 учебного года при поддержке АНО "Россия — страна возможностей" и "Платформы НТИ" проводится Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior для учеников 5–7 классов.
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ТехнологииОбразование - Общество
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