МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уровень качества воздуха в Сиднее пересек критическую отметку, местами превысив показатель "опасно для жизни" в 11 раз, сообщает телеканал SBS.
Сидней и его пригороды во вторник оказались окутаны густым смогом от лесных пожаров, горящих в штате Новый Южный Уэльс, по всему городу звучат сигналы пожарной тревоги. Ряд офисных зданий был эвакуирован из-за смога, в том числе штаб-квартира сельской пожарной службы и офис газеты Sydney Morning Herald.
Власти были вынуждены отменить спортивные мероприятия в городе и прекратить паромное сообщение в заливе Порт-Джексон из-за плохой видимости.
"Чрезвычайно густой дым в сочетании с высокими температурами… создает потенциально опасные для здоровья условия. Жаркая погода и порывистый ветер также повышают опасность возгорания", - сообщает метеорологическое бюро штата в Twitter.
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Британский певец, бывший вокалист группы Oasis, Лиам Галлахер, который сейчас дает концерты в Австралии, поделился впечатлениями от смога в Twitter. "Сидней выглядит чертовски страшно из-за всего этого дыма", - написал музыкант.
Пожары в Австралии разгорелись с новой силой в начале ноября. Есть жертвы среди населения. Огонь уничтожил уже более миллиона гектаров леса, в том числе места обитания коал.