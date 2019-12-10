В Тюменской области пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

"Пять человек пострадали в столкновении микроавтобуса Peugeot и автомобилей Toyota и SsangYong, которое случилось вчера в десятом часу вечера (между 23:00 и 0:00 мск) на Тобольском тракте. По предварительным данным, причиной ДТП стал неправильный выбор дистанции 36-летним водителем микроавтобуса Peugeot", - говорится в сообщении.