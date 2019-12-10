В Германии выяснят, почему убитого в Берлине боевика не выдали России

"Я считаю, очень важно, чтобы это (преступление) было расследовано. Но возникают, конечно, и некоторые вопросы. (Президент РФ Владимир) Путин сказал, что уже был подан запрос об экстрадиции этого человека, и почему это не было реализовано – это открытый вопрос, который должен быть выяснен", - заявил Хунко, добавив, что отношения с Москвой по данному делу следует строить "в духе сотрудничества, а не дипломатической эскалации".