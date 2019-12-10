В Германии выяснят, почему убитого в Берлине боевика не выдали России

БЕРЛИН, 10 дек – РИА Новости. В бундестаге хотят знать, почему убитый в Берлине боевик не был выдан России, это "открытый вопрос", заявил РИА Новости депутат фракции "Левые" Андрей Хунко.
"Я считаю, очень важно, чтобы это (преступление) было расследовано. Но возникают, конечно, и некоторые вопросы. (Президент РФ Владимир) Путин сказал, что уже был подан запрос об экстрадиции этого человека, и почему это не было реализовано – это открытый вопрос, который должен быть выяснен", - заявил Хунко, добавив, что отношения с Москвой по данному делу следует строить "в духе сотрудничества, а не дипломатической эскалации".
Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе текущего года в Берлине, но не нашла понимания, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Париже в ночь на вторник. Он также заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся боевиком, был одним из организаторов взрывов в московском метро. Россия будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться и помочь нашим немецким коллегам" в расследовании, добавил президент.
По словам депутата бундестага, российский лидер "предложил помощь в расследовании, и это тоже нужно принять к сведению". Он подчеркнул, что высылка сотрудников посольства России "затруднила и ухудшила" ситуацию, однако по его словам, он бы воспринял слова Путина "совершенно серьезно", хотя и не знает всех деталей.
Ранее МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии, которое было совершено в германской столице 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, якобы является 49-летним россиянином. В МИД РФ заявили, что Россия в ответ на безосновательные и недружественные шаги Германии вынуждена принять комплекс ответных мер.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".