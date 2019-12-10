Эксперт объяснил изменения в работе WhatsApp

По его словам, после проведения мониторинга рынка разработчики принимают решение отказаться от поддержки пользователей смартфонов на устаревших платформах.

"Я бы не сказал, что здесь какие-то конспирологические заговоры о том, что производители пытаются так стимулировать продажи".

Ранее стало известно, что с первого февраля следующего года WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС) — Android 2.3.7 и iOS 8. Обладатели этих гаджетов не смогут создавать новые аккаунты или повторно подтверждать существующие. По этой причине разработчики советуют использовать устройства на операционных системах Android 4.0.3 и iOS 9 или их более поздних версиях.