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Эксперт объяснил изменения в работе WhatsApp
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РИА Новости

Эксперт объяснил изменения в работе WhatsApp

11:31 10.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава агентства "Социальные сети" Денис Терехов в разговоре с RT связал информацию о том, что в 2020 году WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств, с тем, что в архитектуре операционных систем происходят принципиальные изменения.
По его словам, после проведения мониторинга рынка разработчики принимают решение отказаться от поддержки пользователей смартфонов на устаревших платформах.
"Я бы не сказал, что здесь какие-то конспирологические заговоры о том, что производители пытаются так стимулировать продажи".
Денис Терехов
Ранее стало известно, что с первого февраля следующего года WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС) — Android 2.3.7 и iOS 8. Обладатели этих гаджетов не смогут создавать новые аккаунты или повторно подтверждать существующие. По этой причине разработчики советуют использовать устройства на операционных системах Android 4.0.3 и iOS 9 или их более поздних версиях.
WhatsApp — одна из самых популярных в мире программ для обмена сообщениями. По данным на февраль прошлого года, мессенджером пользовались более полутора миллиардов человек.
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