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В Чехии опубликовали фото подозреваемого в нападении на больницу
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РИА Новости

В Чехии опубликовали фото подозреваемого в нападении на больницу

11:30 10.12.2019 (обновлено: 11:39 10.12.2019)
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© Фото : Policie ČRФото, опубликованное полицией Чехии в связи с расследованием стрельбы в больнице
Фото, опубликованное полицией Чехии в связи с расследованием стрельбы в больнице
© Фото : Policie ČR
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Полиция Чехии опубликовала фотографию подозреваемого в стрельбе в городе Острава, в результате которой погибли шесть человек.
"Просим о помощи в поиске вероятного подозреваемого. Мы также призываем всех к повышенной осторожности", - говорится в подписи к фото подозреваемого, опубликованного в Twitter полиции.
Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек сообщил журналистам, что неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в одной из палат краевой больницы в городе Остраве. По словам министра, полиция ищет мужчину в красной куртке ростом около 180 сантиметров. Полиция оцепила район, прилегающий к больнице.
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