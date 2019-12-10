В Чехии опубликовали фото подозреваемого в нападении на больницу

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Полиция Чехии опубликовала фотографию подозреваемого в стрельбе в городе Острава, в результате которой погибли шесть человек.
"Просим о помощи в поиске вероятного подозреваемого. Мы также призываем всех к повышенной осторожности", - говорится в подписи к фото подозреваемого, опубликованного в Twitter полиции.
Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек сообщил журналистам, что неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в одной из палат краевой больницы в городе Остраве. По словам министра, полиция ищет мужчину в красной куртке ростом около 180 сантиметров. Полиция оцепила район, прилегающий к больнице.