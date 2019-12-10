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ФАС не видит причин сильного роста цен на авиабилеты в 2020 году
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РИА Новости

ФАС не видит причин сильного роста цен на авиабилеты в 2020 году

11:30 10.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТабло рейсов
Табло рейсов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит оснований для существенного роста цен на авиабилеты в России в 2020 году, он будет близок к инфляции, сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин в кулуарах конференции "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство".
Как написала во вторник газета "Известия" со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти - российские перевозчики пока не получили обещанные 23 миллиарда рублей за скачок цен на топливо в 2018 году, а предложенный правительством механизм демпфера по-прежнему не работает. В сервисах по бронированию изданию сообщили, что билеты на первый квартал 2020 года подорожали на 3–18% в зависимости от направления.
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"Оснований нет", - ответил Голомолзин на вопрос, ожидает ли ФАС существенного роста в 2020 году цен на авиабилеты в России.
"Тенденция обычная. Никаких других условий, предпосылок не существует... Цены не регулируются, но все предыдущие годы движение такое. Могут в зависимости от спроса цены меняться, но в целом по году близко к инфляции", - добавил он на вопрос, будет ли рост цен на билеты в пределах инфляции, больше или меньше.
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Анатолий ГоломолзинФедеральная антимонопольная служба РФРоссияЭкономика
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