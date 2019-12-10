ФАС не видит причин сильного роста цен на авиабилеты в 2020 году

"Тенденция обычная. Никаких других условий, предпосылок не существует... Цены не регулируются, но все предыдущие годы движение такое. Могут в зависимости от спроса цены меняться, но в целом по году близко к инфляции", - добавил он на вопрос, будет ли рост цен на билеты в пределах инфляции, больше или меньше.