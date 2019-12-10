РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T11:29+0300
https://ria.ru/20191210/1562201001.html
Пресс-служба главы ЕАО опровергла сообщения об его тройном гражданстве
https://cdn21.img.ria.ru/images/150524/99/1505249976_0:167:3047:1881_1036x0_80_0_0_526ccbb0c7838f658c262403290ea44d.jpg
РИА Новости

Пресс-служба главы ЕАО опровергла сообщения об его тройном гражданстве

11:29 10.12.2019
149
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь
Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 10 дек - РИА Новости. Информация о том, что глава Еврейской автономной области Александр Левинталь имеет тройное гражданство, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что Левинталь, помимо российского паспорта, также имеет гражданства Израиля и Румынии.
"Это ложь. Александр Борисович Левинталь имеет одно гражданство – российское. Новости про двойное и тройное гражданство периодически всплывают на каких-то ресурсах уже не в первый раз", - сказал собеседник агентства.
Сам губернатор Еврейской автономной области в комментарии местного порталу Dvhab.ru заявил, что он, "конечно, еврей, но не настолько, чтобы иметь гражданство Израиля".
Левинталь занимает пост губернатора ЕАО с 2015 года.
Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь
17 октября, 10:29
Власти ЕАО прокомментировали сообщения СМИ о скорой отставке губернатора
260101
Обсудить 0
Александр ЛевинтальЕврейская автономная областьОбщество
Рекомендуем
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Бортников рассказал о попытках дестабилизировать ситуацию в Крыму
Бундестаг
В Германии выяснят, почему убитого в Берлине боевика не выдали России
Полицейские у здания больницы в городе Острава
Число жертв стрельбы в чешской больнице возросло до шести человек
Пассажирский самолет в небе
В Хельсинки экстренно приземлился самолет из Франкфурта в Токио
Участник финала чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции Электроника
Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Климкин считает договоренности на саммите в Париже "тревожными"
Фото, опубликованное полицией Чехии в связи с расследованием стрельбы в больнице
В Чехии опубликовали фото подозреваемого в нападении на больницу
Логотип мессенджера WhatsApp
Эксперт объяснил изменения в работе WhatsApp
Грузовик
Руслан Никитин: бизнес подобен серфингу —надо "поймать волну"
Президент США Дональд Трамп
Трамп следит за развитием ситуации со стрельбой в Нью-Джерси
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Володин: Жириновский зародил конкуренцию внутри российской партсистемы
Выступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
Премьер Греции обсудил с послом США "провокации Турции"
Ноутбук
Украинский сайт "Миротворец" заявил, что останавливает работу серверов
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В Совфеде прокомментировали итоги встречи "нормандской четверки"
Оформление полиса ОСАГО
Минфин согласовал положительный отзыв на новый законопроект по ОСАГО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место среди самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
Лента новостейМолния