Пресс-служба главы ЕАО опровергла сообщения об его тройном гражданстве

ХАБАРОВСК, 10 дек - РИА Новости. Информация о том, что глава Еврейской автономной области Александр Левинталь имеет тройное гражданство, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что Левинталь, помимо российского паспорта, также имеет гражданства Израиля и Румынии.
"Это ложь. Александр Борисович Левинталь имеет одно гражданство – российское. Новости про двойное и тройное гражданство периодически всплывают на каких-то ресурсах уже не в первый раз", - сказал собеседник агентства.
Сам губернатор Еврейской автономной области в комментарии местного порталу Dvhab.ru заявил, что он, "конечно, еврей, но не настолько, чтобы иметь гражданство Израиля".
Левинталь занимает пост губернатора ЕАО с 2015 года.