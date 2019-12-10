Пресс-служба главы ЕАО опровергла сообщения об его тройном гражданстве

Ранее в социальных сетях появилась информация, что Левинталь, помимо российского паспорта, также имеет гражданства Израиля и Румынии.

"Это ложь. Александр Борисович Левинталь имеет одно гражданство – российское. Новости про двойное и тройное гражданство периодически всплывают на каких-то ресурсах уже не в первый раз", - сказал собеседник агентства.