Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе

"<...> Из-за новогодних каникул, которые продлятся с 1 по 8 января, 9 и 10 января выпадают на четверг и пятницу", — уточнили в ведомстве РИА Новости.

Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.

При этом работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе. Кроме того, 31 декабря предшествует нерабочему праздничному дню, поэтому уйти с работы можно будет на час раньше.