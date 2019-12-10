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Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе
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РИА Новости

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе

11:28 10.12.2019 (обновлено: 12:03 10.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Роструде напомнили, что первая рабочая неделя в 2020 году будет двухдневной.
"<...> Из-за новогодних каникул, которые продлятся с 1 по 8 января, 9 и 10 января выпадают на четверг и пятницу", — уточнили в ведомстве РИА Новости.
Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
При этом работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе. Кроме того, 31 декабря предшествует нерабочему праздничному дню, поэтому уйти с работы можно будет на час раньше.
Календарь праздничных дней 2020
15 июля, 15:00
Выходные дни в 2020 году
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РострудРоссияОбщество
Популярные комментарии
Бегом все за ёлками и срочно строгать тазики оливье! ))
10 декабря, 12:39
Aмон Ра
1140001
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