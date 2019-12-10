Посольство проверит, есть ли россияне среди жертв стрельбы в Чехии

ПРАГА, 10 дек – РИА Новости. Посольство РФ пока не имеет данных о том, что среди 4 убитых и 2 раненых неизвестным мужчиной во вторник в больнице города Острава могли находиться граждане России, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек сообщил журналистам, что неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в одной из палат краевой больницы в городе Остраве, по имеющимся данным погибли 4 человека, еще двое получили тяжелые ранения. По словам министра, полиция ищет мужчину в красной куртке ростом около 180 сантиметров. Полиция оцепила район, прилегающий к больнице.
Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pravděpodobném podezřelém. Zároveň vyzýváme k maximální možné obezřetnosti. pic.twitter.com/TKzL0PZe4T— Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019
"Консульский отдел посольства в настоящее время проверяет данные о происшествии в краевой больнице города Остравы на предмет возможного нахождения среди них граждан России", - сообщили в посольстве РФ.