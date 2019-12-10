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Посольство проверит, есть ли россияне среди жертв стрельбы в Чехии
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РИА Новости

Посольство проверит, есть ли россияне среди жертв стрельбы в Чехии

11:26 10.12.2019 (обновлено: 16:28 10.12.2019)
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© Фото : Полиция ЧехииПолицейские у здания больницы в городе Острава
Полицейские у здания больницы в городе Острава
© Фото : Полиция Чехии
Полицейские у здания больницы в городе Острава
ПРАГА, 10 дек – РИА Новости. Посольство РФ пока не имеет данных о том, что среди 4 убитых и 2 раненых неизвестным мужчиной во вторник в больнице города Острава могли находиться граждане России, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек сообщил журналистам, что неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в одной из палат краевой больницы в городе Остраве, по имеющимся данным погибли 4 человека, еще двое получили тяжелые ранения. По словам министра, полиция ищет мужчину в красной куртке ростом около 180 сантиметров. Полиция оцепила район, прилегающий к больнице.
"Консульский отдел посольства в настоящее время проверяет данные о происшествии в краевой больнице города Остравы на предмет возможного нахождения среди них граждан России", - сообщили в посольстве РФ.
Полицейские у здания больницы в городе Острава
Вчера, 11:17
Число жертв стрельбы в чешской больнице возросло до шести человек
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Ян ГамачекМВД ЧехииЧехияРоссияПрагаВ мире
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