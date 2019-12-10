Дату обмена пленными в Донбассе обсудят на встрече в Минске

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что дата и механизм предстоящего обмена пленными между Киевом и республиками будет обсуждаться на предстоящей встрече на переговорах по Донбассу в Минске 18 декабря.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о достигнутой в ходе встречи "нормандской четверки" договоренности провести обмен пленными с самопровозглашенными республиками до конца 2019 года. Очередной раунд переговоров по Донбассу в Минске назначен на 18 декабря.
Морозова отметила, что президент Украины Зеленский назвал датой обмена 24 декабря и напомнила об условии процедуры обмена для всех сторон участников процесса, а именно о прекращении уголовного преследования лиц, подлежащих обмену и возвращении всех документов.
"Я думаю, если господин Зеленский назвал даты, то они как минимум согласованы с СБУ, но тем не менее, я думаю, что дата и механизм этого обмена будет обсуждаться именно на следующей встрече рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам", - сказала Морозова журналистам.