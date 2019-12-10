Дату обмена пленными в Донбассе обсудят на встрече в Минске

"Я думаю, если господин Зеленский назвал даты, то они как минимум согласованы с СБУ, но тем не менее, я думаю, что дата и механизм этого обмена будет обсуждаться именно на следующей встрече рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам", - сказала Морозова журналистам.