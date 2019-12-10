В ФСБ заявили о снижении числа преступлений, связанных с терроризмом

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В России сохраняется тенденция к снижению числа преступлений террористической направленности, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников.
"В текущем году сохранена тенденция снижения числа преступлений террористической направленности", - сказал он на заседании НАК в Москве.
Вместе с тем, угрозы, исходящие от международных террористов, сохраняются, предупредил Бортников. "Террористы продолжают предпринимать попытки формирования (в России - ред.) законспирированных ячеек, нацеленных на совершение терактов", - отметил он.
К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.