В ФСБ заявили о снижении числа преступлений, связанных с терроризмом

Операция по задержанию подозреваемых в финансировании терроризма. Архивное фото

Операция по задержанию подозреваемых в финансировании терроризма

© ФСБ РФ Операция по задержанию подозреваемых в финансировании терроризма

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В России сохраняется тенденция к снижению числа преступлений террористической направленности, заявил председатель В России сохраняется тенденция к снижению числа преступлений террористической направленности, заявил председатель Национального антитеррористического комитета , директор ФСБ России Александр Бортников

"В текущем году сохранена тенденция снижения числа преступлений террористической направленности", - сказал он на заседании НАК в Москве.

Вместе с тем, угрозы, исходящие от международных террористов, сохраняются, предупредил Бортников. "Террористы продолжают предпринимать попытки формирования (в России - ред.) законспирированных ячеек, нацеленных на совершение терактов", - отметил он.