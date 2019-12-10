РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T11:22+0300
https://ria.ru/20191210/1562200659.html
В Санкт-Петербурге эвакуируют четыре суда из-за писем о "минировании"
https://cdn23.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1036x0_80_0_0_dcc1eb6381b1950dbb584cc0ffc75e48.jpg
РИА Новости

В Санкт-Петербурге эвакуируют четыре суда из-за писем о "минировании"

11:22 10.12.2019
505
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Четыре районных суда Петербурга эвакуируют из-за угроз, пришедших на электронную почту, сообщили в объединённой пресс-службе судов.
"У судов Санкт-Петербурга обычное утро. Петродворцовый суд эвакуируется", - говорится в сообщении.
Помимо Петродворцового суда эвакуация проводится ещё в трёх районных судах города.
По данным пресс-службы, в письмах о "бомбах" в зданиях судов также содержится информация, что взрывчатка может находиться в нескольких школах и лицеях Петербурга. Ранее в письмах неизвестные требовали перевести на электронный кошелёк 120 биткоинов, сейчас этих требований уже нет.
Волна "минирований" социально значимых объектов Москвы и Петербурга идет с конца ноября. Все угрозы оказались ложными. На прошлой неделе волна добралась до Мурманска и Владимира, а в понедельник - до регионов Дальнего Востока.
Турникеты Московского метрополитена
Вчера, 10:35
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
010000
Обсудить 0
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Турникеты Московского метрополитена
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Директор ФСБ РФ Александр Бортников
В России заблокировали свыше 50 тысяч сайтов с пропагандой терроризма
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России
В Москве неизвестные "заминировали" уже 35 объектов
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве проводят проверку трех судов после сообщений о "минировании"
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
В России разоблачили 78 ячеек террористов с начала года
Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании первого Западного окружного военного суда
Суд вынес приговор по делу о теракте в метро в Петербурге
Монеты на линии упаковки
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников
Бортников сообщил о ликвидации 83 подпольных оружейных мастерских
Логотип мессенджера WhatsApp
Эксперт объяснил изменения в работе WhatsApp
Бывший судья Арбитражного суда Олег Гаврюшин
В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку
Школа
Прокуратура проверит данные о давке при эвакуации школы в Петербурге
Операция по задержанию подозреваемых в финансировании терроризма
В ФСБ заявили о снижении числа преступлений, связанных с терроризмом
Полицейские у здания больницы в городе Острава
Число жертв стрельбы в чешской больнице возросло до шести человек
Ополченцы Донецкой народной республики
В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
Полицейский
В Петербурге пассажир метро пытался провезти разобранную мину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Кадыров заявил, что Лужков был настоящим другом Чечни
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место среди самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
Лента новостейМолния