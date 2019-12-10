В Санкт-Петербурге эвакуируют четыре суда из-за писем о "минировании"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Четыре районных суда Петербурга эвакуируют из-за угроз, пришедших на электронную почту, сообщили в объединённой пресс-службе судов.
"У судов Санкт-Петербурга обычное утро. Петродворцовый суд эвакуируется", - говорится в сообщении.
Помимо Петродворцового суда эвакуация проводится ещё в трёх районных судах города.
По данным пресс-службы, в письмах о "бомбах" в зданиях судов также содержится информация, что взрывчатка может находиться в нескольких школах и лицеях Петербурга. Ранее в письмах неизвестные требовали перевести на электронный кошелёк 120 биткоинов, сейчас этих требований уже нет.
Волна "минирований" социально значимых объектов Москвы и Петербурга идет с конца ноября. Все угрозы оказались ложными. На прошлой неделе волна добралась до Мурманска и Владимира, а в понедельник - до регионов Дальнего Востока.