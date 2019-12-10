В Санкт-Петербурге эвакуируют четыре суда из-за писем о "минировании"

По данным пресс-службы, в письмах о "бомбах" в зданиях судов также содержится информация, что взрывчатка может находиться в нескольких школах и лицеях Петербурга. Ранее в письмах неизвестные требовали перевести на электронный кошелёк 120 биткоинов, сейчас этих требований уже нет.