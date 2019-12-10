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Эксперт оценил сообщения о массовом сбое в работе WhatsApp в 2020 году
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РИА Новости

Эксперт оценил сообщения о массовом сбое в работе WhatsApp в 2020 году

11:20 10.12.2019 (обновлено: 16:36 10.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМессенджер WhatsApp
Мессенджер WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мессенджер WhatsApp. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. WhatsApp не перестанет работать на старых смартфонах, но ряд функций мессенджера будет ограничен, при этом с ограничениями столкнутся не более 1% пользователей, рассказал РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Ранее СМИ обратили внимание, что WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года, а с февраля прекратит поддержку Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно. Пользователи устройств с такими ОС не смогут создавать новые аккаунты в мессенджере и проверять уже существующие учетные записи.
Логотип мессенджера WhatsApp
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"Сейчас доля таких телефонов мизерная, не более 1%", - отметил Щельцин.
"Но это не значит, что приложение не будет там работать. Просто станет ограниченным, туда не будут добавляться новые функции мессенджера", - пояснил эксперт.
Разработчики приложения сообщили, что команда намерена сосредоточить свои усилия на мобильных платформах, которые использует подавляющее большинство людей.
"Изначально это была концепция основателей - иметь мессенджер на максимальное количество версий смартфонов, чтобы у людей по всему миру была связь" - прокомментировал Щельцин.
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WhatsApp Inc.РоссияТехнологии
Популярные комментарии
Зачем нужны расширенные версии вотсап? Ведь людям нужно только писать, отправлять видео, картинки и смайлы вставлять! А разработчики в него внедряют всякий хлам, который весит сотни мегабайт и ни кто им не пользуется.
10 декабря, 12:21
Антон Новиков
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Aмон Ра
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