Эксперт оценил сообщения о массовом сбое в работе WhatsApp в 2020 году

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. WhatsApp не перестанет работать на старых смартфонах, но ряд функций мессенджера будет ограничен, при этом с ограничениями столкнутся не более 1% пользователей, рассказал РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Ранее СМИ обратили внимание, что WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года, а с февраля прекратит поддержку Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно. Пользователи устройств с такими ОС не смогут создавать новые аккаунты в мессенджере и проверять уже существующие учетные записи.

"Сейчас доля таких телефонов мизерная, не более 1%", - отметил Щельцин.

"Но это не значит, что приложение не будет там работать. Просто станет ограниченным, туда не будут добавляться новые функции мессенджера", - пояснил эксперт.

Разработчики приложения сообщили, что команда намерена сосредоточить свои усилия на мобильных платформах, которые использует подавляющее большинство людей.