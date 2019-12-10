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Число жертв стрельбы в чешской больнице возросло до шести человек
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РИА Новости

Число жертв стрельбы в чешской больнице возросло до шести человек

11:17 10.12.2019 (обновлено: 11:41 10.12.2019)
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© REUTERS / Lukas KabonПолицейские у здания больницы в городе Острава
Полицейские у здания больницы в городе Острава
© REUTERS / Lukas Kabon
ПРАГА, 10 дек - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в чешской Остраве возросло до 6 человек, сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.
"В Остраве при стрельбе погибли четыре человека. Еще двое были тяжело ранены и скончались во время операций", - сказал он.
Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек сообщил журналистам, что неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в одной из палат краевой больницы в городе Остраве. По словам министра, полиция ищет мужчину в красной куртке ростом около 180 сантиметров. Полиция оцепила район, прилегающий к больнице.
Полицейские у здания больницы в городе Острава
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