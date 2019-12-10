Число жертв стрельбы в чешской больнице возросло до шести человек

Число погибших в результате стрельбы в чешскойвозросло до 6 человек, сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

"В Остраве при стрельбе погибли четыре человека. Еще двое были тяжело ранены и скончались во время операций", - сказал он.

Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек сообщил журналистам, что неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в одной из палат краевой больницы в городе Остраве. По словам министра, полиция ищет мужчину в красной куртке ростом около 180 сантиметров. Полиция оцепила район, прилегающий к больнице.